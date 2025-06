Cirone Deiró assegura R$ 300 mil para exposição em Nova Brasilândia

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) está apoiando a realização da 19ª Exposição de Nova Brasilândia do Oeste (Expobras), com a viabilização de R$ 300 mil. A feira agropecuária acontece no período de 18 a 21 de junho, com diversas atrações como rodeio, prova de tambor, concurso leiteiro, premiações em dinheiro e shows regionais e nacionais. A Expobras está sendo promovida pela Associação Rural de Nova Brasilândia (Asrubras). O empresário Leandro Beira Rio, presidente da entidade, destacou a importância do apoio do deputado Cirone Deiró para o sucesso da Expobras, um dos maiores eventos do setor produtivo da região. Leandro classificou a parceria do parlamentar como sinônimo de compromisso e trabalho com o desenvolvimento de Nova Brasilândia.





Leandro Beira Rio disse que Cirone Deiró não é apenas um apoiador e sim uma voz atuante em defesa do setor produtivo. Segundo o empresário, graças ao apoio do deputado, com a liberação do recurso, a Expobras 2025 será um marco para a economia local, reunindo expositores de todos os segmentos e criando oportunidades únicas de negócios. “Essa interação entre empresas, produtores rurais e empreendedores vai alavancar toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e progresso para nossa gente", afirmou Leandro.





Além do impacto direto da Expobras, o presidente ressaltou a importância do Concurso Leiteiro, iniciativa que reconhece o potencial da pecuária leiteira e incentiva as melhores práticas na produção. "Nova Brasilândia já se destaca pelo seu potencial agropecuário, especialmente na produção de leite e café, essas atividades não só fortalecem nossa economia, mas garantem que as famílias dos agricultores permaneçam no campo, com dignidade e prosperidade", explicou.





Para Leandro, o trabalho conjunto entre lideranças como Cirone Deiró e produtores locais, contribui para manter o município em constante crescimento. "Temos uma agricultura forte, mas precisamos de parceiros que acreditem em nosso potencial e o deputado Cirone é um deles, e juntos, estamos construindo um futuro ainda mais promissor para Nova Brasilândia", finalizou.





Principal parceiro



Considerado um dos principais parceiros de Nova Brasilândia do Oeste, Cirone Deiró tem assegurado investimentos para diversos setores do município. O Complexo Esportivo Cláudio Silvino está sendo revitalizado, com a construção de arquibancada, alambrado e estacionamento. A obra foi executada com investimento de mais de R$ 1,3 milhão, viabilizados pelo deputado, junto ao governador Coronel Marcos Rocha e atendeu a uma solicitação do ex-vereador Ademilson do Foto.





Os recursos assegurados pelo deputado garantiram a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, de veículos para atender o serviço de saúde básica, de medicamentos, de tubos Armcos e para a construção de pontes, além de investimentos em projetos sociais. O parlamentar também intermediou a chegada de ônibus e kits escolares ao município. “Quero reconhecer o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, que tem liberado esses recursos e também o empenho do ex-vereador Edmilson do Foto, que tem buscado nosso apoio para realizar os investimentos que a população de Nova Brasilândia precisa”, disse Cirone.





Texto: Eli Batista I Jornalista