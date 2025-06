Ação da Prefeitura coloca ponto final a problema elétrico no Mercado Central de Porto Velho

Considerado um dos cartões de apresentação da cultura, comida e artesanato de Porto Velho, o Mercado Central passou por uma reestruturação em sua rede elétrica, garantindo mais segurança e qualidade dos serviços prestados diariamente a milhares de cidadãos porto-velhenses, além de turistas e visitantes em geral.



O serviço foi executado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), e conseguiu sanar problemas persistentes relacionados à infraestrutura desse espaço, que tanto contribuiu com a história da cidade.

Esse projeto contemplou a substituição completa da alimentação dos circuitos que abastecem os boxes, incluindo a instalação de nova fiação e disjuntores em todos os quadros elétricos. A fiação era antiga, ainda da reabertura do mercado, em 2010.

A garantia da estabilidade e a segurança no uso diário dos equipamentos da rede elétrica também foi promovida através do redimensionamento da tensão de operação das tomadas.



De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa ação visa a valorização de um espaço que é o ponto de partida do turismo. Ele ainda afirmou que a celeridade nessa ação, que foi executada em tempo recorde, mostra o empenho e a dedicação da Prefeitura no respeito à sua população e seus locais de convivência social.

“Nós conseguimos realizar essa obra em uma semana, sem a necessidade de fechar o local, mantendo os postos, a circulação das divisas e a clientela que tanto gosta de frequentar esse mercado. Temos muito o que fazer nos espaços públicos, mas isso também é uma representação do espírito dessa gestão em respeitar e zelar pela nossa história e qualidade de vida”, relatou o prefeito Léo Moraes.

O Mercado Central está inserido em um grande pacote de obras que será executado pela Prefeitura de Porto Velho.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)