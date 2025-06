Jean Mendonça prestigia entrega ambulância para reforçar saúde em Colorado do Oeste

O deputado Jean Mendonça (PL) entregou, na última semana, uma ambulância para o município de Colorado do Oeste. O veículo, adquirido com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 290 mil, visa fortalecer o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. A ação atendeu a uma solicitação do vereador Hélio da Borracharia (PL) e integra a parceria do parlamentar com a administração do prefeito Edinho da Rádio (PL).



Durante a agenda no município, o deputado foi recebido pelo prefeito Edinho e pelo vereador Hélio da Borracharia. Na ocasião, conheceu os projetos em andamento na administração municipal. "Esse é um momento para celebrarmos a entrega da ambulância, adquirida com recursos da emenda do deputado Jean, e também para apresentar a ele nossas ações em desenvolvimento", destacou o prefeito. Além do investimento na saúde, Mendonça já destinou recursos para a compra de implementos agrícolas, beneficiando produtores rurais da Associação Nova Canaã.



O vereador Hélio da Borracharia ressaltou o comprometimento do deputado em solucionar rapidamente a falta de uma ambulância, problema que impactava diretamente os pacientes. Segundo ele, a necessidade foi identificada ainda durante a transição, quando o prefeito Edinho relatou as dificuldades enfrentadas pela população. "Levei essa demanda ao deputado Jean Mendonça, que imediatamente destinou os recursos necessários. Essa conquista é fruto do diálogo e do trabalho em conjunto", afirmou o vereador.



O deputado Jean Mendonça agradeceu ao prefeito Edinho e ao vereador Hélio pela recepção. Ele enfatizou a relevância do diálogo como meio de fortalecer a parceria com o município. “Mais uma vez, coloquei meu gabinete à disposição do vereador Hélio da Borracharia e do prefeito Edinho, com o objetivo de contribuir com a administração municipal e atender às reivindicações dos moradores,” concluiu.



Texto: Carlos Henrique I Jornalista