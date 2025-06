A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), deu início no sábado (14) à primeira fase da Copa Madeirão de Futebol de Várzea – Grupo HO, uma das maiores competições de futebol amador da capital. Os primeiros jogos aconteceram no Campo do Treze, no bairro Embratel, e marcaram a abertura oficial da competição, que segue por 60 dias.

A primeira rodada contou com três jogos. Às 16h, o time Shalonianos foi superado por 4 a 2 pelo CRP. Em seguida, o Atlético Porto empatou em 1 a 1 com o Round 6 e, nos pênaltis, a equipe Round 6 venceu por 5 a 4. Já às 19h, o Madeirão Desfruta venceu o Mentirinha FC por 4 a 1.

A primeira fase dos jogos acontece de 14 a 19 de junho. As próximas partidas estão marcadas para o próximo fim de semana, com programação a ser divulgada pela Semes. A competição terá duração de 60 dias e contará com jogos realizados em cinco campos: Campo do Treze, Três e Meio, Três Marias, Esperança da Comunidade e Ronaldo Aragão.

Ponta direita Pedro Henrique, do Shalonianos, destacou a organização da competição O ponta direita Pedro Henrique, do Shalonianos, destacou a organização da competição. “A Copa Madeirão começou com tudo, vários times aí, a gente vê que é uma Copa bastante organizada. Nosso time está com a intenção de ganhar, fizemos hoje a primeira partida. Aconteceram alguns imprevistos, mas estou achando muito interessante, é uma experiência nova para nós. O time está com todo o gás”, comentou o atleta do bairro Jardim Santana.

Roger Brenner, meio-campista do CRP do bairro Nacional, também ressaltou a importância do torneio. “É um campeonato, uma oportunidade para a base. É um estímulo para a galera. Aqui também podem surgir alguns jogadores, possivelmente para jogar profissionalmente. O jogo foi acirrado, as equipes buscaram o objetivo. Graças a Deus, fomos felizes nos lances e fizemos os gols. Estamos confiantes, é uma equipe que já vem jogando junto há um bom tempo. Agora é buscar acertar dentro de campo para ver se dá certo”.

Roger Brenner, meio-campista do CRP do bairro Nacional, ressaltou a importância do torneio O secretário da Semes, Cássio Moura, destacou a estrutura oferecida pela Prefeitura e o incentivo da gestão municipal. “Nós temos aqui iniciando hoje a competição futebolística mais esperada do ano, a Copa Madeirão de Várzea, com mais de 70 equipes. É uma iniciativa da Prefeitura por meio da Semes, fomentando o esporte em toda a capital, uma determinação do nosso prefeito Léo Moraes. A Prefeitura oferece toda a estrutura: bola, rede, arbitragem. As equipes vêm só para mostrar o futebol”.

A Copa Madeirão conta com importantes parcerias. O Grupo HO, está contribuindo com R$ 10 mil de premiação para o time campeão, enquanto o Ecopark colabora com R$ 5 mil destinados ao vice-campeão.

