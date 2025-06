Sine Itinerante leva serviços gratuitos ao bairro Maringá, zona Leste da capital

O bairro Maringá, na zona Leste de Porto Velho, recebeu, no sábado (14), o projeto Sine Itinerante, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). A ação aconteceu das 14h às 18h, na Escola Municipal São Luiz Gonzaga, e ofereceu diversos serviços gratuitos à população, com o apoio de profissionais e acadêmicos da Unisapiens.

Projeto ofereceu diversos serviços gratuitos à população

Entre os atendimentos ofertados estão aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, avaliação postural, escovação supervisionada, instrução de higiene oral, orientação em saúde, cálculo de IMC, atendimento psicológico, assessoria jurídica e recreações para crianças.

A comunidade também teve acesso a atividades pedagógicas como contação de histórias, pintura facial, teatro de fantoches e confecção de esculturas com balões.

O Sine Municipal prestou orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, conta GOV.BR , elaboração de currículos e apoio na inserção ao mercado de trabalho. Também houve emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), inclusive a troca gratuita do antigo RG pela nova versão.

Recreações para crianças foi uma dos serviços ofertados durante a ação

Coordenado pela Semdestur, o Sine Itinerante tem o objetivo de aproximar os serviços públicos das comunidades, principalmente daquelas que historicamente receberam menos atenção do poder público.

“O bairro Maringá é uma comunidade que praticamente nunca havia sido atendida pelo poder público. Estamos em parceria com universidades promovendo, principalmente, ações de saúde, cidadania, emissão de documentos e serviços de apoio ao trabalhador. Tem até recreação para as crianças e cachorro-quente. Isso reforça o compromisso da Prefeitura, sob a liderança do nosso prefeito Léo Moraes, de estar junto com o povo, com humanidade e devolvendo o brilho no olhar do porto-velhense”, destacou Paulo Moraes Júnior, secretário da Semdestur.

A comunidade reconheceu e aprovou a ação. Para Sueli Gomes, professora e diretora da escola, a iniciativa chegou na hora certa. “Esse evento veio bem na hora, muito bem planejado. A comunidade está participando em peso. É uma alegria ver o rosto das crianças, todo mundo se divertindo. Eu mesma fiz minha massagem, atualizei meus documentos e tomei a vacina. São serviços essenciais, principalmente porque estamos longe de postos de saúde e da UPA. Quando vem para a comunidade, vem para ajudar de verdade”.

Sueli Gomes, professora e diretora da escola

Já a jovem estudante Ângela Suellen, de 16 anos, também aprovou o evento. “Está muito bom, principalmente para as crianças. Tem dentista, tem vacina contra gripe. Eu tomei a vacina, minha mãe e meus irmãos também. A Prefeitura está de parabéns, apoio totalmente”.

Moradora da comunidade, a cozinheira Marivania Menezes expressou sua gratidão. “O evento aqui é uma bênção. Lembraram da nossa comunidade. Parabéns a todos que organizaram essa tarde maravilhosa. As crianças estão felizes. Agora mesmo estamos na fila para ganhar chocolate. O prefeito está de parabéns. Ele lembrou da gente”.

O Sine Itinerante segue como uma das ações da Prefeitura de Porto Velho, voltadas à descentralização de serviços e promoção da cidadania, atendendo diretamente os bairros com maior demanda por ações sociais e inclusão.

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)