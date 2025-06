Prefeitura leva ação de saúde para idosos na Paróquia São Luiz Gonzaga

A manhã da última sexta-feira (13) foi especial para dona Francisca Paula e outros cerca de 80 idosos, que participaram de uma ação voltada à promoção da saúde da pessoa idosa. O evento, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), aconteceu na Paróquia São Luiz Gonzaga e levou acolhimento, atenção e serviços de saúde para quem mais precisa.

“Foi muito bom! Gostei demais. Fiz o teste de glicemia e, graças a Deus, estava tudo bem. Espero que voltem com isso aqui pra nós de novo”, contou dona Francisca, com um sorriso de alívio e gratidão no rosto.

A ação foi organizada pela equipe da Unidade de Saúde da Família Pedacinho de Chão, que mobilizou cerca de 20 profissionais para levar atendimentos até quem, muitas vezes, tem dificuldade para chegar a uma unidade.

Stefany Paz, gerente da unidade “A maioria dos nossos idosos tem dificuldade de ir até o posto de saúde, seja pelo horário ou pela falta de acessibilidade. Por isso, organizamos esses momentos em grupo, em locais mais próximos a eles, para facilitar esse acesso”, explicou Stefany Paz, gerente da unidade.

Durante a programação, os idosos puderam aferir a pressão arterial, realizar testes de glicemia, receber orientações nutricionais e acompanhar uma palestra sobre alimentação saudável. Também foram disponibilizadas vacinas contra a gripe e a Pneumo23, importantes para a prevenção de doenças respiratórias.

Elizeth Gomes destacou a importância do evento “Vacinar é um ato de cuidado. É seguro, eficaz e está disponível. E se algum idoso não conseguiu vir até a igreja, é só procurar um dos pontos de vacinação”, destacou Elizeth Gomes, coordenadora de Imunização da Semusa.

A iniciativa é parte do compromisso da Semusa de promover saúde com acolhimento e acessibilidade, fortalecendo os vínculos com a comunidade e garantindo que os cuidados cheguem até onde as pessoas estão. Mais do que uma ação pontual, o encontro reforça a importância de olhar com sensibilidade e respeito para quem tanto contribuiu ao longo da vida.

Texto:Nathalie Ventura

Fotos:Gian Souza e Gabriel Moreira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)