Presidente da Alero prestigia aniversário de Ouro Preto durante etapa estadual de Motocross

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), participou neste domingo (15) da 3ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross, realizada em Ouro Preto do Oeste, durante as comemorações do aniversário do município. O evento voltou a ser promovido na cidade após 15 anos e atraiu grande público, movimentando o comércio local, impulsionando o turismo e fortalecendo o calendário esportivo e cultural da região.



A realização da competição foi viabilizada graças à destinação de R$ 200 mil em emenda parlamentar do deputado Alex Redano. O recurso garantiu toda a estrutura necessária, como montagem da pista, sonorização, arquibancadas, segurança e apoio logístico.



Redano foi recepcionado pelo prefeito Alex Testoni (União Brasil) e pelo vereador Rondon Ferreira Rezende, o Ferreirinha (PL), autor do pedido da emenda. O parlamentar também agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha (União Brasil) pela liberação dos recursos, fundamentais para o sucesso do evento.



“É uma grande alegria ver o motocross de volta a Ouro Preto. Esse evento representa muito mais que esporte: é cultura, lazer e geração de renda para a população. Nosso mandato tem compromisso com ações que valorizam os municípios”, destacou Redano.



Durante a visita, o presidente da Assembleia reafirmou seu compromisso com o município, anunciando que já está garantido recurso, por meio de emenda parlamentar, para as festividades do aniversário de Ouro Preto em 2026. “Seguiremos juntos, investindo no esporte, na cultura e no desenvolvimento do nosso estado. Ouro Preto pode contar com nosso apoio”, concluiu.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Victor Vallone