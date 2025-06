LIBRAS – Servidores municipais concluintes do curso de Língua Brasileira de Sinais recebem certificados

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) realizou, na manhã da última sexta-feira (13), na sala de reunião da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), a entrega simbólica de certificados aos concluintes do curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



O curso foi realizado na sede do Creas e foi ministrado pelos acadêmicos do 8º período do curso de Letras – Libras, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), com supervisão da professora doutora Ariana Boaventura. A carga horária foi de 30 horas, realizadas das 8h às 13h, de 26 a 29 de maio, e dias 2 e 3 de junho.



O curso objetiva proporcionar fundamentação em competências relativas à Língua Brasileira de Sinais, e capacitar o aluno para que, no final, seja capaz de entender sinais básicos e se comunicar com o surdo em situações cotidianas simples que envolvam o processo de conversação em Libras, principalmente voltado para o atendimento ao público.



Curso foi realizado na sede do Creas e teve a carga horária foi de 30 horas Ana Cássia Lima, Conselheira Tutelar e uma das coordenadoras do curso, explicou que “infelizmente, os certificados não ficaram prontos a tempo, o que levou realizar o ato simbólico da entrega”. Ela agradeceu a Semasf pelo apoio dado para a realização do curso.

A entrega dos certificados foi feita pela secretária-adjunta da Semasf, psicóloga Tércia Marília.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Rosinaldo Machado

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)