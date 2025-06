Deputada Cláudia de Jesus propõe sessão solene em reconhecimento ao trabalho dos assistentes sociais

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realiza, na próxima quarta-feira, 18, uma sessão solene em reconhecimento ao trabalho dos assistentes sociais do estado. A proposta foi apresentada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), por meio de dois requerimentos.



Durante a cerimônia, serão homenageados o Conselho Regional de Serviço Social da 23ª Região (CRESS-RO) e mais de 180 profissionais que atuam em diversas áreas da política pública estadual, como saúde, educação, previdência, sociojurídico e assistência social.



"Essa é uma forma de reconhecer a dedicação e o compromisso dos assistentes sociais que atuam diariamente para garantir direitos e melhorar a vida de milhares de rondonienses. São profissionais que trabalham com coragem e empatia nas mais diversas realidades sociais", afirmou a deputada.



A iniciativa marca as comemorações pelo Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio. A sessão está marcada para às 14h, no auditório Deputado Amizael Gomes da Silva, na sede da Alero.





Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria de Imprensa