Cássio Gois recebe alunos da Escola Honorina Lucas de Brito em projeto educacional inovador

Na última sexta-feira (13), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) recebeu, em seu Escritório Regional do Café, em Cacoal, alunos do 8º e 9º ano da Escola Estadual de Tempo Integral Honorina Lucas de Brito. A visita fez parte do Projeto POD DEZ HLB, uma iniciativa da disciplina eletiva da escola, que busca fomentar novas aprendizagens de forma ativa e interativa, integrando tecnologia, comunicação e protagonismo juvenil.



Foto: Reprodução/ALE-RO Visita dos alunos do 8º e 9º ano da Escola Estadual de Tempo Integral Honorina Lucas de Brito (Fotos: Assessoria parlamentar)



Acompanhados pelos gestores Ludivania Lacerda e Alcindo Brasil Ávila, e o professor Alex Perdesoli (coordenador do projeto e professor de história), os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho parlamentar e ouvir o deputado relatar sua trajetória política, compartilhando experiências e desafios da vida pública.

Gois destacou a importância da participação dos jovens na política e elogiou a iniciativa da escola: “é inspirador ver projetos como esse, que estimulam os alunos a pensar criticamente, usar a tecnologia de forma criativa e se engajar em discussões relevantes para a sociedade. A educação transforma vidas, e iniciativas como essa mostram o potencial desses jovens como futuros líderes."



Foto: Reprodução/ALE-RO Parlamentar recebe estudantes em seu gabinete (Fotos: Assessoria parlamentar)



O Projeto POD DEZ HLB tem como objetivo ampliar o conhecimento dos estudantes por meio de metodologias ativas, incluindo a produção de podcasts, debates e interações com personalidades locais. A visita ao escritório do parlamentar integra essa proposta, aproximando os alunos das instituições democráticas.



“Parabenizo a Escola Honorina Lucas de Brito e todos os envolvidos por essa ação que estimula o aprendizado além da sala de aula, formando cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro”, finalizou Gois.



Texto: Marcelo Negrão I Jornalista

Fotos: Assessoria parlamentar