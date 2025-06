Jean Oliveira destina mais de R$ 1 milhão para reforma e ampliação da Escola Mário Covas no Distrito de Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari

Atendendo ao pedido do vereador Fábio Costa, o deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira, destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.089.000,00 para a reforma e ampliação da Escola Municipal Mário Covas, localizada no Distrito de Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari.





O investimento visa garantir melhores condições de ensino para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Para o deputado Jean Oliveira, a iniciativa representa um passo importante para a valorização da educação no estado.



“O vereador Fábio é atuante, acreditou em nosso mandato e se empenhou para tornar esse sonho realidade. Melhorar a estrutura das escolas é motivo de muita alegria e satisfação. Também agradeço ao nosso governador, coronel Marcos Rocha, que tem investido fortemente na educação em Rondônia”, destacou o parlamentar.

O vereador Fábio Costa celebrou a conquista e reafirmou seu compromisso com a população. “Este é um dia ímpar para a educação do nosso município. Esse recurso destinado pelo deputado Jean Oliveira vai proporcionar melhores condições de estudo para as crianças da nossa comunidade. Agradeço também o apoio da minha amiga a vereadora Zilmar Domingos”, afirmou.

O diretor da instituição, Jaime Lopes de Almeida, agradeceu ao deputado Jean Oliveira pelo apoio. “É muito satisfatório ver que ainda há pessoas que acreditam e investem na educação”, afirmou.

Texto: Jornalista Ricardo Barros

Foto: Alisson Pinheiro