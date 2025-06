Arraial da Igreja de Santo Antônio celebra 100 anos com festa marcada pela fé, cultura e tradição

>



Com apoio da Prefeitura de Porto Velho, evento reuniu a população em uma noite especial de música, comidas típicas e valorização do empreendedorismo local

A comunidade de Porto Velho vivenciou, na sexta-feira (13), uma noite memorável no centenário Arraial da Igreja de Santo Antônio. Realizado na área histórica da Vila de Santo Antônio, às margens do rio Madeira, o evento reforçou a importância da fé, da cultura e das tradições que fazem parte da identidade do povo rondoniense.

Arlete Nascimento, moradora do bairro Cascalheira, foi uma das visitantes Neste ano, a edição comemorativa de 100 anos e com tema: Fé, cultura e tradição, foi marcada por uma programação especial que iniciou às 17h, com a tradicional procissão saindo do cemitério até a capela. Às 18h, foi celebrada a missa campal e, logo após, o espaço se transformou em um grande arraial, com atrações musicais, quadrilhas, comidas típicas e a presença da comunidade local e visitantes de diversos bairros da capital.

O público pôde saborear delícias regionais como vatapá, mungunzá, bolo de macaxeira, pamonha, tacacá, além de participar de bingos e rifas promovidos pelas barracas da quermesse.

A autônoma Arlete Nascimento, moradora do bairro Cascalheira, foi uma das visitantes. Ela elogiou a organização. "Está tudo muito lindo. Estou gostando muito da organização do evento. Parabéns também à Prefeitura de Porto Velho por manter viva essa tradição tão bonita."

Sônia Oliveira, acompanhada do esposo, Francisco Oliveira, também prestigiou o evento Quem também prestigiou o evento foi a professora Sônia Oliveira, acompanhada do esposo, Francisco Oliveira. Eles se mostraram encantados. "É uma alegria fazer parte dessa festa. A estrutura está ótima, tudo muito bem organizado. Parabenizamos a Prefeitura por apoiar esse evento tão importante para nossa história e nossa cultura."

O evento também contou com a participação do Giro Empreendedor, uma feira promovida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). Artesãos, produtores locais e pequenos comerciantes expuseram e venderam artigos regionais como acessórios, roupas, alimentos, artesanato e plantas ornamentais.

O secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, falou da importância de valorizar os empreendedores e também desse apoio à cultura da capital. "Valorizar nossas tradições é fortalecer a identidade do nosso povo. A festa junina da Igrejinha, por muitos anos, sofreu com a falta de apoio. Mas agora, com a parceria entre a Semdestur, a Prefeitura e o Santuário de Fátima de Porto Velho, estamos garantindo um evento à altura do que a população merece. O Arraial de Santo Antônio é patrimônio cultural e merece ser celebrado com organização, beleza e respeito à nossa cultura."

Evento contou com a participação do Giro Empreendedor

A realização do evento contou com a união entre a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdestur, e o Santuário de Fátima. Toda a estrutura foi pensada para oferecer conforto, segurança, limpeza e organização.

O prefeito Léo Moraes disse que o arraial é o mais charmoso da nossa cidade, devido ser em um local emblemático e histórico. "Festa da Capela, um século de devoção e alegria. É o arraial mais charmoso da nossa cidade de Porto Velho, num local muito emblemático e histórico, origem da nossa fé. Fico feliz em colaborar, por meio da administração, para que esse evento continue sendo um sucesso. Estamos aqui com barracas bem dispostas, apresentações culturais como boi-bumbá e quadrilhas, e o Giro Empreendedor valorizando nossos talentos. Essa festa aproxima o povo da sua história e do sentimento de pertencimento”.

Os presentes no evento se concentraram às 17h em frente do cemitério de Santo Antônio, na sequência uma procissão até a Capela de Santo Antônio, às 18h teve a missa campal, seguido pelo show da cantora Patrícia Morais, e após o mega show teve a quadrilha Cangaço Furacão (Quadrilha Rádio Farol) e apresentação do boi-bumbá Estrela de Rondônia.

O Arraial de Santo Antônio segue sendo um símbolo vivo da fé e das raízes culturais de Porto Velho, atraindo famílias inteiras para celebrar, em comunhão, a história que constrói o presente e inspira o futuro.

