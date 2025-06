Associação ASLOB recebe van e carro adquiridos com emenda do deputado Delegado Lucas

Van e carro adquiridos com emenda já estão em uso na ASLOB, em Buritis (Foto: Fernando Mendes I Assessoria parlamentar)

A Associação São Luís Orione (ASLOB), em Buritis, recebeu nesta semana dois veículos para fortalecer as ações sociais desenvolvidas pela entidade. Os automóveis, uma van e um carro, foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 366 mil, destinados pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP).



A ASLOB é referência no município pelo trabalho educacional e assistencial que realiza com cerca de 200 alunos, oferecendo formação, cuidado e oportunidades para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Segundo o deputado, os novos veículos vão permitir maior mobilidade da equipe e suporte às atividades desenvolvidas diariamente.



“A ASLOB é uma das instituições mais importantes de Buritis. É lá que vemos o amor ao próximo se transformar em ação concreta, com acolhimento, educação e cuidado com nossas crianças. Esses veículos representam mais do que transporte. Isso são ferramentas para ampliar esse trabalho tão valioso”, afirmou Lucas.



Ainda segundo Lucas, o repasse desse recurso é uma forma de reconhecer e apoiar o esforço da equipe da associação. “Quem conhece o que o Padre Diego e os voluntários realizam ali, sabe o quanto cada ajuda faz a diferença. Tenho orgulho de contribuir com essa missão”, acrescentou Lucas.



O padre Diego, conhecido por seu trabalho no projeto de assistência social, agradeceu o apoio e reforçou o compromisso da ASLOB com a comunidade. “Esses veículos serão usados nas obras assistenciais da associação, para garantir o atendimento às famílias, o transporte de alunos e o apoio às diversas frentes de trabalho que mantemos. É um ganho significativo para nossa missão”, afirmou.



Texto: Jônatas Boni/Assessoria parlamentar

Foto: Fernando Mendes/ Assessoria parlamentar