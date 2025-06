Alvorada comemora 39 anos com apoio de Cirone Deiró

A comemoração dos 39 anos de emancipação política de Alvorada do Oeste conta, esse ano, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que assegurou R$ 100 mil para a realização da festa, atendendo a pedido do vereador Oscar Porto. O evento acontece neste final de semana (14 e 15 de junho), na praça central da cidade.



Segundo o prefeito Jair Luiz, a realização da festa tem o objetivo de celebrar a história, a cultura e o progresso do município. “Teremos uma programação artística e cultural especialmente preparada para proporcionar momentos de alegria, confraternização e valorização das raízes do nosso povo”, disse. No sábado, a programação da festa inicia-se às 20h30, incluindo diversos shows artísticos, com Carlos Braz, Fãninho Fera, João Lucas e Marcelo e Lecão Moral. No domingo a festa começa às 15h00, com apresentações de Joaninha, Banda Mavah e DJ Douglas.



O prefeito se referiu também ao apoio do deputado Cirone Deiró à Alvorada, contemplando diversas áreas, inclusive a realização da festa. “Esses recursos são mais uma demonstração de apoio ao desenvolvimento regional e motivo de grande prestígio para os cidadãos alvoradenses”, disse.



O vereador Oscar Porto disse que Cirone Deiró vem atendendo a população de Alvorada há vários anos, beficiando vários setores do município, principalmente a área rural, onde tem feito muita diferença no fomento e fortalecimento da agricultura familiar. “Esse ano o deputado já atendeu nosso pedido de apoio para a realização da festa de aniversário da cidade e estamos trabalhando em parceria para trazer diversos outros benefícios para nosso município”, disse.



Entre os investimentos realizados em Alvorada com o apoio de Cirone Deiró, está a recuperação das estradas rurais, implantação de iluminação pública em LED, aquisição de implementos agrícolas, de material hospitalar e contratação de empresa para implantação do software público I-Educar, além de intermediação para a chegada de ônibus e kits de carteiras escolares.



Os novos recursos que estão sendo direcionados pelo deputado ao município, contemplam a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Branca de Neve, da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no Distrito Terra Boa, aquisição de ar condicionado para o Centro Educacional Infantil Municipal de Ensino Criança Feliz, de jogos pedagógicos para Escola Municipal de Ensino Fundamental Matilde Dutra Rozo, veículos, material permanente e equipamentos para a Secretaria de Educação.



Texto: Eli Batista I Jornalista