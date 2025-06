Vacinação contra a gripe acontece no Skate Parque e em outros locais

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está realizando uma ação intensiva de vacinação contra a gripe no Skate Parque, localizado na avenida Guaporé com a avenida José Vieira Caula. A imunização ocorre até domingo (15), sempre das 16h às 19h, com atendimento gratuito à população.

A iniciativa faz parte da estratégia de ampliação da cobertura vacinal neste período em que há aumento dos casos de síndromes gripais, típico da sazonalidade da doença.

Além do Skate Parque, outros pontos estão oferecendo a vacina contra a gripe, em horários alternativos, para facilitar o acesso da população. Na Praça CEU, por exemplo, a vacinação acontece todos os dias da semana, de segunda a domingo, das 8h às 18h. Nesta sexta-feira (13), a imunização ocorre na UBS Agenor de Carvalho, das 8h às 12h, e na Escola Joaquim Vicente Rondon, das 8h às 17h.

A vacinação também está disponível para os moradores dos distritos de Porto Velho. As equipes de saúde atuarão em Vista Alegre, Abunã e Rio Pardo entre os dias 13 e 15 de junho, e em Morrinhos, nesta sexta-feira (13).

Segundo Elizete Gomes, da Semusa, a vacinação contra a gripe é essencial para evitar complicações decorrentes do vírus influenza, especialmente entre os públicos mais vulneráveis, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades. No entanto, ela ressalta que quem estiver com sintomas gripais deve aguardar a recuperação completa antes de receber a vacina.

Apesar do foco principal ser a imunização contra a gripe, em alguns pontos de vacinação estão sendo disponibilizadas também outras vacinas de rotina, conforme a demanda e a estrutura do local.

Durante a ação no Skate Parque, diversos moradores estão comparecendo para se vacinar, reconhecendo a importância da prevenção. A Prefeitura informa que a população pode procurar os pontos de vacinação, levando um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A imunização em massa é uma das principais ferramentas para conter a disseminação do vírus e garantir um inverno mais seguro para todos.

Texto:Jhon Silva

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)