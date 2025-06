Prefeitura de Porto Velho reforça apoio à doação de sangue e homenageia doadores no Dia Mundial do Doador

>

No dia 14 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, o município reconhece a importância dos doadores voluntários

Data é um momento para reforçar o incentivo à doação regular Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste sábado, 14 de junho, a Prefeitura de Porto Velho destaca a relevância do gesto voluntário de doar sangue. A data também é um momento para reforçar o incentivo à doação regular, que é essencial para manter os estoques do hemocentro abastecidos e garantir o atendimento seguro e contínuo aos pacientes.

A mobilização é coordenada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), responsável pela coleta e distribuição de sangue no Estado. De acordo com a assistente social da fundação, Maria Luíza Pereira, o hemocentro em Porto Velho possui mais de 80 mil doadores cadastrados, mas menos de 10% retornam para novas doações.

“Muitos doam uma única vez, por campanhas ou emergências. No entanto, é fundamental que o doador se torne fidelizado, doando com frequência ao longo do ano. Isso garante não apenas a quantidade, mas a qualidade do sangue, uma vez que os exames são atualizados com regularidade”, explica Maria Luíza.

Doação regular possibilita respostas mais rápidas a situações de urgência e cirurgias programadas Ela destaca que mais de 50% dos doadores em Rondônia já são fidelizados, o que representa um avanço importante para o sistema público de saúde. A doação regular possibilita respostas mais rápidas a situações de urgência e cirurgias programadas.

ONDE DOAR?

A população pode doar sangue na sede da Fhemeron, em Porto Velho, localizada na rua Benedito de Souza Brito, bairro Industrial. Além disso, a fundação realiza coletas nas agências transfusionais do interior e promove mutirões itinerantes. Contato para informações: (69) 98464-0125

Requisitos para doar sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 69 anos (menores de 16 e 17 anos podem doar acompanhados dos pais ou responsável legal);

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos (aguardar 3 horas após o almoço);

Ter dormido, no mínimo, 6 horas nas últimas 24 horas;

Estar bem hidratado antes e depois da doação;

Apresentar documento oficial com foto.

Frequência permitida:

Homens: até 4 doações por ano (intervalo mínimo de 60 dias).

Mulheres: até 3 doações por ano (intervalo mínimo de 90 dias).

Impedimentos temporários:

Estar gripado ou com febre;

Estar grávida ou amamentando;

Estar em tratamento médico;

Ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses;

Ter realizado endoscopia nos últimos 6 meses;

Ter tido malária nos últimos 12 meses;

Ter recebido transfusão de sangue há menos de 12 meses.

Impedimentos definitivos:

Doença de Chagas;

Hepatite após os 11 anos de idade;

Comportamentos de risco para infecções sexualmente transmissíveis.

A Prefeitura de Porto Velho convida a população a refletir sobre a importância da doação de sangue neste 14 de junho, reconhecendo o papel dos doadores e incentivando que mais pessoas se juntem a essa causa.

Texto:Jhon Silva

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)