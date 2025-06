Ezequiel Neiva acompanha avanço da pavimentação da Rodovia do Boi e reforça compromisso com o Cone Sul

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) esteve em visita técnica às obras de pavimentação da RO-370, também conhecida como Rodovia do Boi, na primeira etapa do trecho que compreende o município de Corumbiara e o Trevo da Pedra. Com investimento estimado em R$ 200 milhões por parte do governo de Rondônia, a obra representa um marco para o desenvolvimento do Cone Sul, resolvendo problemas históricos enfrentados pela população local, como atoleiros, poeira intensa no período seco e lama no inverno amazônico.



A primeira etapa do asfaltamento contempla 88 km que estão sendo concluídos entre Corumbiara e o Trevo da Pedra. A segunda fase, que abrange mais 72 km até o município de Parecis, já foi aprovada pelo governo do estado. A continuidade do projeto consolida a RO-370 como uma das mais estratégicas para o agronegócio e a logística do Cone Sul, conectando a região produtiva à Zona da Mata de Rondônia e aos principais corredores de exportação do estado.



A importância do deputado Ezequiel Neiva para a concretização dessa obra é reconhecida desde a concepção do projeto. Quando esteve à frente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Neiva foi o responsável pela elaboração técnica da proposta. Agora, como parlamentar, segue acompanhando e cobrando a execução das etapas.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva esteve acompanhando as obras na região (Foto: Alexandre Almeida)



“Como deputado estadual, me sinto honrado em ver esse projeto, que idealizamos enquanto éramos diretor do DER, se tornando realidade. É uma satisfação acompanhar o andamento dessa obra que representa dignidade, logística e desenvolvimento para a população do Cone Sul”, declarou.

Ezequiel Neiva também destacou a relevância econômica da rodovia, que é vital para o escoamento da produção agrícola de municípios como Corumbiara, Cerejeiras, Chupinguaia e região. “Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que atendeu nossa solicitação e contratou a empresa responsável por essa obra grandiosa. Essa estrada é rota da produção de grãos como soja, milho, sorgo, feijão e gergelim, além de fomentar a chegada de grandes empresas que estão gerando emprego, renda e movimentando a economia regional”, afirmou o parlamentar.



Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO