Primeiros jogos da Copa Madeirão de Futebol de Várzea Grupo HO acontecem neste sábado (14)

Neste sábado à tarde, dia 14, serão realizados os primeiros jogos da 1ª Copa Madeirão de Futebol de Várzea Grupo HO. O evento esportivo é realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), reúne 75 equipes e tem o objetivo de fomentar o futebol amador no município.

Nesse primeiro dia de bola rolando, três partidas da 1ª fase da competição serão disputadas no Campo do 13, localizado na rua Buenos Aires com avenida Pinheiro Machado, bairro Embratel. As datas dos demais jogos serão divulgadas posteriormente.

No primeiro jogo, às 16h, o time Shalonianos enfrenta o CRP. Às 17h30, o Atlético Porto joga contra o Round 6. A última partida do dia terá início às 19h, com o duelo entre Mentirinha FC e Madeirão Desfruta.

“Trabalhamos muito na montagem do time e queremos fazer um grande campeonato. Pela primeira vez o futebol de várzea de Porto Velho recebe esse tipo de apoio do poder público, graças ao incentivo do nosso prefeito Léo Moraes”, disse o secretário Cássio Moura por ocasião da abertura oficial do evento.

ABERTURA

A solenidade oficial de abertura da Copa Madeirão de Futebol de Várzea Grupo HO, aconteceu na noite do último dia 6, no auditório da Faculdade Católica, em Porto Velho. Além do Campo do 13, os jogos estão programados para acontecer em vários campos tradicionais da capital rondoniense.

Texto:Augusto Soares

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)