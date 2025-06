Durante reunião do Parlamento Amazônico em Roraima, deputado Alan Queiroz defende reflorestamento e políticas públicas para produtores rurais

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) está participando da reunião do Parlamento Amazônico que está ocorrendo em Boa Vista, estado de Roraima. No encontro realizado na Casa Legislativa de Roraima, o parlamentar defendeu o reflorestamento e a adoção de políticas públicas voltadas aos produtores rurais.



O Parlamento Amazônico é uma instância fundamental de articulação entre os deputados estaduais dos nove estados da Amazônia Legal, voltada à construção de soluções conjuntas para os desafios socioeconômicos e ambientais da região. A participação do parlamentar reforça o compromisso de Rondônia com pautas estratégicas que impactam diretamente o desenvolvimento da região Norte.



Ao subir à tribuna, o parlamentar defendeu a adoção de políticas públicas que unam reflorestamento economicamente viável com oportunidades reais para quem produz no campo. "Precisamos de políticas públicas que aliem reflorestamento e viabilidade econômica. É fundamental permitir que produtores que abriram 100% de suas áreas possam reflorestar e, ao mesmo tempo, gerar renda, sustento e desenvolvimento para suas famílias e para o nosso estado. Não podemos aceitar que a região Norte seja tratada como concorrente. Temos urgência em avançar. O pequeno produtor, a agricultura familiar, precisa de estrutura e apoio", disse.



O deputado também pediu que o governo federal incentive a produção sustentável. "O governo federal precisa parar de pensar apenas em política e olhar para as pessoas. Chega de polarização. O foco tem que ser desenvolvimento, regularização fundiária, fim dos embargos e incentivo à produção sustentável com culturas como o cacau, o café e o açaí. O povo da Amazônia é trabalhador e precisa de paz para produzir", completou.



O que é o Parlamento Amazônico?



O Parlamento Amazônico é uma entidade composta por deputados estaduais dos nove estados que integram a Amazônia Legal: Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A iniciativa tem como foco principal promover o diálogo e a cooperação entre os parlamentares, visando a criação de estratégias unificadas para enfrentar os principais desafios ambientais, sociais e econômicos da região.





Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar