Prefeitura de Porto Velho convida população para o tradicional festejo em homenagem a Santo Antônio

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), está cuidando dos últimos preparativos para realizar o tradicional festejo de Santo Antônio, nesta sexta-feira (13). O evento acontece todos os anos na capela do chamado “santo casamenteiro”, na Vila de Santo Antônio.

“Toda população está convidada a participar da festa. A programação começa às 17h, com uma procissão. Às 18h tem a missa campal e a partir das 19h acontece o arraial, com muita comida típica, música, boi-bumbá e grande animação”, destacou o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior.

Ele também fez questão de agradecer a parceria com a equipe do Santuário de Fátima na realização do festejo, ressaltando que a união de fé e tradição é muito importante para fortalecer a religiosidade das pessoas e, ao mesmo tempo, manter viva a cultura popular, elo de união entre as pessoas.

LIMPEZA

Semusb cuidou da limpeza do pátio da capela Destaque ainda para uma equipe da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) que, atendendo à determinação do prefeito Léo Moraes, cuidou da limpeza do pátio da capela. Foram realizados serviços de roçagem, varrição e pinturas de meio-fio, entre outros.

O titular da Semusb, Giovanni Marini, disse que a limpeza no local faz parte do cronograma da secretaria, mas na semana do festejo o trabalho é executado de uma forma muito especial, com foco no evento religioso e, ao mesmo tempo, cultural, voltado para o ambiente junino.

PONTO TURÍSTICO

Capela de Santo Antônio está localizada a cerca de oito quilômetros do centro de Porto Velho A capela de Santo Antônio está localizada em uma área histórica e turística, distante cerca de oito quilômetros do centro histórico de Porto Velho. O local tem uma vista maravilhosa da natureza, de onde as pessoas podem contemplar a hidrelétrica Santo Antônio, o majestoso rio Madeira e desfrutar da beleza do nosso pôr do sol.

GIRO DO EMPREENDEDOR

Com foco em promover a economia solidária e o empreendedorismo local, a festa em homenagem a Santo Antônio também contará com a Feira do Giro Empreendedor, promovida pela Semdestur. No local, haverá a comercialização de artesanato, acessórios, roupas, alimentos e plantas ornamentais, entre outros que também evidenciam a cultura regional.

PROGRAMAÇÃO

18h -Missa Campal

19h30 -Show com a cantora Patrícia Morais

21h -Cangaço Furacão (Quadrilha Rádio Farol)

21h30 -Boi-bumbá Estrela de Rondônia

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)