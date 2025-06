Deputado Alan Queiroz solicita a construção de uma ponte sobre o rio Novo Mundo, em Alvorada do Oeste

Para fornecer segurança para a população, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia que realize com urgência a construção de uma ponte sobre o rio Novo Mundo, localizada na linha 15, no município de Alvorada do Oeste. A solicitação é uma demanda encaminhada pelo vereador Adãozinho Moura e deve ser realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), oferecendo segurança e qualidade de vida para a comunidade local.



A situação da referida ponte exige ações imediatas, diante do grave risco que ela representa para ambos os lados, o que levou à necessidade de sua interdição urgente. A estrutura encontra-se visivelmente envergada, com tábuas completamente deterioradas, tornando indispensável uma intervenção urgente para restabelecer o livre e seguro acesso.



O parlamentar enfatiza que o atual estado da ponte é prejudicial à vida da população, e que sua recuperação deve ser realizada com urgência. "O estado da ponte compromete a segurança e a mobilidade dos cidadãos que dependem dessa via para suas atividades diárias. A recuperação não é apenas uma questão de infraestrutura, mas garante também o direito de ir e vir com segurança, além de promover o desenvolvimento socioeconômico da região. Esta solicitação se faz importante para que a população tenha acesso a uma infraestrutura segura e de qualidade”, finalizou.



As obras de recuperação são essenciais para garantir a continuidade das atividades educacionais e econômicas da região, beneficiando a trafegabilidade de forma segura e eficiente. A medida reflete o compromisso do parlamentar em atuar ativamente para solucionar os problemas de infraestrutura que afetam as comunidades de Rondônia, promovendo uma melhor qualidade de vida e o progresso em todo o estado.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: DER/RO