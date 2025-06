Projeto Viva Mais, da Prefeitura de Porto Velho, transforma a rotina de idosos com aulas de hidroginástica

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), segue promovendo qualidade de vida e bem-estar para os idosos da capital com o Projeto Viva Mais. A iniciativa oferece diversas atividades voltadas à promoção da saúde física, emocional e à socialização de pessoas com 60 anos ou mais, com destaque especial para as aulas gratuitas de hidroginástica.

Professora Aline Tami é responsável pelas aulas de hidroginástica As aulas de hidro são desenvolvidas no Centro de Convivência do Idoso (CCI). A professora Aline Tami, responsável pelas aulas de hidroginástica, destacou a importância da parceria entre Semes e Semasf para garantir a estrutura necessária para o funcionamento do projeto.

“A hidroginástica tem feito uma grande diferença na vida dos nossos idosos. Eles saem daqui mais dispostos, com autoestima elevada e motivados a manter uma rotina ativa”, declarou a professora.

MUDANÇA DE HÁBITOS

Maria de Lourdes, de 68 anos, participa das aulas há um ano e não esconde a satisfação: “Aqui é uma maravilha, uma benção. Minha condição de vida melhorou, tanto no emocional quanto no físico. É muito importante fazer parte disso”.

Maria de Lourdes participa das aulas com sua amiga Lucileide Vieira

Lucileide Vieira, de 65 anos, já está há quase dois anos no projeto, ela que trouxe a amiga Maria de Lourdes para a hidroginástica: “Me sinto bem melhor. Fiz amizades, a professora Aline é maravilhosa, e as atividades ajudam muito a mente e o corpo. Indico para outras pessoas e tento trazer minhas amigas também”.

De acordo com o secretário da Semes, Cássio Moura, o projeto tem sido um exemplo de valorização à pessoa idosa: “O Projeto Viva Mais é mais que uma atividade física, é uma ferramenta de inclusão e valorização da terceira idade. A hidroginástica, em especial, promove fortalecimento muscular, melhora da mobilidade e da qualidade de vida dos nossos idosos”.

Além da hidroginástica, o projeto também oferece aulas de funcional adaptado e atividades de fortalecimento muscular, todas voltadas à promoção de um envelhecimento ativo e saudável. Atualmente, cerca de 50 alunos participam das aulas de hidroginástica realizadas no CCI, coordenadas pela Semes.

Cerca de 50 alunos participam das aulas de hidroginástica realizadas no CCI

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, em dois horários: às 8h e às 15h. As vagas são limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no próprio CCI.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é necessário ter 60 anos ou mais e apresentar os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação atualizada, número do NIS (Número de Identificação Social), contato de um familiar, uma foto 3x4, exame dermatológico (exame de pele) e exame cardiológico.

As inscrições são realizadas pela equipe da Semes, diretamente no CCI, localizado na avenida Amazonas Nº 6888, bairro Tiradentes. Importante lembrar que os idosos encaminhados pela Semasf também devem fazer inscrição na Semes, pois o acesso às atividades do Projeto Viva Mais ocorre exclusivamente por meio deste processo.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)