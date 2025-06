Prefeitura de Porto Velho realiza II Encontro de Mandiocultores para fortalecer a cadeia produtiva da mandioca nos distritos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), promove entre os dias 24 e 26 de junho o II Encontro de Mandiocultores, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da mandioca no município. A iniciativa, que já teve sua primeira edição realizada na zona urbana da capital, agora será estendida aos distritos, alcançando diretamente os produtores rurais da região.

O encontro contará com palestras técnicas sobre a praga "vassoura de bruxa da mandioca", além da realização de um diagnóstico participativo para mapear e entender as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo até a comercialização da mandioca em Porto Velho.

A engenheira agrônoma da Semagric, Laís Mary Lisboa de Lima, destaca a importância do diagnóstico como ferramenta essencial para o desenvolvimento da atividade no município. “A intenção é realizar um diagnóstico detalhado da produção local, compreender as principais demandas do setor e, a partir disso, elaborar o Plano Municipal de Mandiocultura de Porto Velho. Essa ação é fundamental para identificar os produtores e apoiar de forma estratégica um dos produtos mais importantes da nossa região”, afirma.

Encontro será estendida aos distritos, alcançando diretamente os produtores rurais da região O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, também reforça a relevância do encontro. “Queremos construir políticas públicas voltadas à agricultura familiar, e a cadeia da mandioca é uma das prioridades. Essa ação nasceu na Câmara Setorial da Mandiocultura, composta por representantes da Semagric, Seagri e agricultores, e agora ganha força com o apoio de instituições importantes”.

O II Encontro contará com a participação de parceiros como a Embrapa, Seagri e Emater, ampliando o alcance técnico e institucional das ações. Programação do II Encontro de Mandiocultores:

24/06 (segunda-feira), às 9h –Escritório da Emater, av. Jorge Teixeira, s/nº, Centro no distrito de Vista Alegre do Abunã

25/06 (terça-feira), às 9h –Chácara Nossa Senhora, na BR-364, linha Zero KM 2,5, à margem esquerda do distrito de Extrema

26/06 (quarta-feira), às 9h –Sede do Projeto Reca, BR-364, Km 1.071, distrito de Nova Califórnia



A participação dos produtores é essencial para a construção de políticas públicas eficazes e para o fortalecimento de uma das atividades agrícolas mais tradicionais da região. A Prefeitura convida todos os mandiocultores a participarem ativamente deste importante processo.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa/Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)