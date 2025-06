Deputado Pedro Fernandes participa da entrega de relatório da CPI das Reservas ao Tribunal de Justiça

O parlamentar esteve acompanhado do presidente da comissão e presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, e do deputado Lucas Torres, no ato de entrega do documento ao presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel.



Na função de relator, o deputado Pedro Fernandes consolidou as provas e os depoimentos colhidos durante os trabalhos da comissão. O documento, já aprovado pela Assembleia Legislativa, aponta vícios jurídicos e ausência de estudos técnicos na criação de 11 unidades de conservação no estado.



“Estivemos no Tribunal de Justiça para entregar ao presidente desembargador Raduan Miguel Filho, o relatório final da CPI das Reservas. A criação dessas 11 reservas precisa ser analisada com a seriedade e a responsabilidade que o caso exige”, afirmou o deputado.



Segundo o parlamentar, o objetivo é fornecer ao Poder Judiciário os subsídios para uma decisão que garanta segurança jurídica à população.



“Esperamos que, com esse documento em mãos, o Tribunal possa tomar providências importantes em defesa de quem vive, trabalha e produz em Rondônia. O relatório prova que os direitos de milhares de famílias foram ignorados, e agora confiamos que a justiça será feita”, concluiu o deputado.

Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar