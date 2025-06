Parlamento Amazônico debate integração, infraestrutura e desenvolvimento na Amazônia Legal sob liderança do deputado Laerte Gomes

O Parlamento Amazônico realizou nesta quarta-feira (12), em Boa Vista, Roraima, a 2ª Reunião do Colegiado de Deputados e Deputadas da Amazônia Legal. Sob o comando do presidente do Colegiado, deputado Laerte Gomes (PSD), o encontro reuniu lideranças políticas e representantes de instituições nacionais e internacionais para debater pautas estratégicas para o desenvolvimento da região, com destaque para infraestrutura, comércio exterior, integração amazônica e a defesa do equilíbrio entre produção e preservação ambiental.



Com parlamentares dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, o evento aconteceu no Plenário Noêmia Bastos Amazonas, da Assembleia Legislativa de Roraima, e reforçou o papel do Parlamento como instância de articulação política e institucional em prol da população amazônida.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Entre os temas abordados, destaque para a situação precária das rodovias federais BR-174, BR-319, BR-210 e BR-432, além do potencial de exportações para a Guiana e países do Caribe, a partir de Roraima, que se consolida como porta de entrada para o mercado caribenho.



“Essa reunião é estratégica para traçarmos as pautas que vamos defender na Marcha dos Deputados da Amazônia, que acontece em agosto, em Brasília. Vamos tratar diretamente com o Congresso e o Governo Federal. A população da Amazônia quer e precisa de desenvolvimento. Não se fala em saúde, educação e infraestrutura sem produção. E a nossa veia é o agro. É possível, sim, aliar responsabilidade ambiental à geração de renda, emprego e arrecadação para os nossos estados”, destacou o presidente Laerte Gomes.



Durante sua fala, Laerte reforçou a necessidade de combater os embargos ambientais abusivos que, segundo ele, inviabilizam o progresso da região. “Temos que ter coragem de dizer que estamos sendo impedidos de crescer, sob o falso argumento de que proteger é não produzir. O povo da Amazônia quer qualidade de vida, quer seu carro, sua casa, seu sustento. É isso que vamos defender”, afirmou. Ele também adiantou que pretende convidar o ex-ministro Aldo Rebelo para uma palestra durante a Marcha, por sua visão equilibrada sobre o tema.



A presidente da Câmara de Comércio Brasil/Guiana, Ilaine Henz, apresentou uma análise sobre as oportunidades do comércio com a Guiana, ressaltando a posição estratégica de Roraima como elo entre o Brasil e o Caribe. No entanto, apontou desafios históricos, como a falta de infraestrutura rodoviária, logística aérea e barreiras burocráticas que ainda impedem o avanço das exportações.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A ausência de representantes do DNIT foi criticada por lideranças locais, como Remídio Montesi, que cobrou soluções definitivas para as BRs da região. “Não dá mais para ficar remendando. Precisamos de infraestrutura de verdade, à altura do que produzimos e movimentamos”, disse.



Outros parlamentares e membros da mesa de trabalhos também se manifestaram cobrando mais investimentos federais e criticando a falta de compensações econômicas para os estados que historicamente preservam o meio ambiente. “Hoje vivemos uma nova forma de colonialismo, onde nos impõem regras que nos mantêm na miséria”, afirmou Murilo Ferrari, presidente da Aprosoja Roraima.



O deputado Gabriel Picanço reforçou a necessidade de união entre os estados da Amazônia Legal para que pautas regionais ganhem força no cenário nacional. Já a deputada Edna Auzier, secretária-geral do Parlamento Amazônico, propôs foco em pautas objetivas para a Marcha em Brasília e mobilização em torno da COP 30, que ocorrerá em Belém (PA).



Próximos passos



Ao encerrar a reunião, Laerte Gomes confirmou que a Marcha dos Deputados da Amazônia, em agosto, será o próximo grande passo do Parlamento, com uma pauta enxuta, mas estratégica. A expectativa é reunir autoridades, deputados federais, ministros e especialistas para consolidar propostas que equilibrem desenvolvimento regional e preservação ambiental, com ênfase nos embargos ambientais e nas obras de infraestrutura.



“Nosso objetivo é claro, sermos ouvidos. A Amazônia é a maior floresta do mundo, mas é gente também. E gente precisa de dignidade”, finalizou o presidente.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar