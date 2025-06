‘Deputado da educação’: prefeita destaca trabalho de Ismael Crispin em Pimenta Bueno

Durante entrevista ao vivo no programa Fala Pimenta, da RedeTV, nesta quinta-feira (12), a prefeita de Pimenta Bueno, professora Marcilene Rodrigues, fez um reconhecimento público à atuação do deputado estadual Ismael Crispin, destacando seu compromisso com a educação do município.



“Eu dei a ele o título de deputado da educação. E acredito que esse reconhecimento já ultrapassou as fronteiras de Pimenta. Ismael sempre esteve presente nas gestões, especialmente quando eu era secretária de Educação, na época do ex-prefeito Arismar Araújo. Foi um parceiro decisivo para tirarmos importantes projetos do papel”, afirmou a prefeita.



Entre os principais anúncios feitos durante a entrevista está a aguardada reforma da Escola Municipal Nair Barros, que atende mais de 630 alunos e, desde sua construção, nunca havia passado por uma intervenção completa. Com apoio do deputado Ismael Crispin e do Governo do Estado, as obras terão início no dia 23 e contemplam a reforma elétrica, adequações arquitetônicas exigidas pelo Corpo de Bombeiros, acessibilidade e modernização de toda a estrutura física da unidade.



Além disso, a escola será beneficiada com ampliação das salas de informática, laboratório, blocos de banheiros e melhorias na quadra esportiva, que atende também a comunidade do entorno.



O parlamentar também garantiu recursos importantes para outras unidades escolares, como a reforma completa da Escola Maria Conceição Ramos do Amaral Crivelli, que recebeu um investimento de mais de R$ 1 milhão para troca do telhado, modernização da rede elétrica, pisos, forros, portas, janelas, banheiros, pintura geral e instalação do SPDA. As escolas Assunta Maria Gianini Favaleça e Maria José Alves Escobar também foram contempladas com melhorias, fruto da articulação do deputado.



Ao comentar os investimentos e a parceria com o município, o deputado Ismael Crispin reforçou seu compromisso com a educação e com o desenvolvimento do município.“Tenho um carinho muito grande por Pimenta Bueno. Desde o início do meu mandato, trabalhamos lado a lado com a gestão municipal para levar melhorias reais às escolas, à saúde e à infraestrutura. Quando investimos em educação, estamos investindo no futuro das nossas crianças, no fortalecimento da comunidade e na construção de uma Rondônia mais justa e preparada. Fico feliz em ver que os recursos estão chegando e se transformando em obras concretas. Nosso mandato segue à disposição, com responsabilidade e compromisso com cada cidadão de Pimenta Bueno”, disse.



Crispin também entregou uma Caminhonete para atender a Secretaria Municipal de Educação e viabilizou recursos para a realização de 150 cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio, ampliando o acesso à saúde da população.



O deputado está no município de Pimenta Bueno para a realização de mais uma audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que acontece nesta quinta-feira -feira, às 19h, no Centro Cultural. O encontro tem como objetivo debater com a população a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia.



A prefeita finalizou a entrevista com um agradecimento emocionado. “Deputado Ismael, gratidão por olhar com tanto carinho para Pimenta Bueno. A educação do nosso município tem avançado porque conta com o seu compromisso. As portas estarão sempre abertas para o senhor”, disse.



Texto e foto: Laila Moraes | Jornalista