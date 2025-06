Prefeitura abre inscrições para casamento comunitário em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho deu início às inscrições para os casais interessados em participar do casamento comunitário que acontece no próximo dia 23 de agosto em uma cerimônia totalmente gratuita promovida pelo Executivo Municipal em parceria com entidades privadas, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO).



Para o casal interessado se inscrever, basta enviar os seus nomes completos no e-mail [email protected]. Após o envio do e-mail, os inscritos receberão um check-list com todos os documentos necessários.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa é a oportunidade ideal para casais que por muitas vezes não têm condições de arcar com os gastos de documentação e cerimônia, além de ser uma opção para os que já vivem juntos, porém, não oficializaram sua união.



“Nada melhor do que dar o próximo passo, por esse motivo as inscrições para o casamento comunitário, com cerimônia gratuita para 100 casais, já estão abertas. É com muita alegria que a Prefeitura segue buscando ferramentas que facilitem a vida de nossos cidadãos”, destacou o prefeito Léo Moraes.

As inscrições são por ordem de envio dos nomes e o local da cerimônia será anunciado pelos veículos oficiais de comunicação da Prefeitura de Porto Velho (RO).

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)