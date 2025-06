Mercado Central passa por revitalização elétrica e ganha nova iluminação pública

Após anos enfrentando quedas de energia e iluminação precária, o Mercado Central está sendo finalmente revitalizado. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), deu início a uma obra de modernização completa da rede elétrica e da iluminação pública do local.

Entre as melhorias, estão a instalação de nova fiação e disjuntores nos quadros elétricos, o redimensionamento da tensão nas tomadas e a substituição da antiga rede por uma estrutura mais segura e moderna. De acordo com a administração do mercado, a caixa de energia não era aberta há mais de 30 anos.

A iluminação do espaço também será totalmente renovada. As nove antigas lâmpadas mistas de 500 W darão lugar a luminárias de LED de 50 W — mais econômicas, duráveis e eficientes. Todas as lâmpadas queimadas também serão substituídas ou reparadas.

A obra elétrica promete trazer mais conforto e segurança tanto para os feirantes quanto para os frequentadores, além de valorizar esse importante espaço tradicional da cidade.

Segundo a Emdur, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a modernização da infraestrutura urbana e o respeito ao patrimônio público.

Texto:Gleice Albuquerque

Fotos:Júnior Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)