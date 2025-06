Cirone Deiró assegura recursos para festa de Alta Floresta

A prefeitura de Alta Floresta recebeu mais R$ 200 mil, por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). A liberação dos recursos atendeu solicitação do vereador vereador André Selepenque e foram destinados a realização da festa em comemoração ao 43º aniversário de fundação e 39º de emancipação político-administrativa do município, que acontecerá no período de 13 a 16 de junho.





As festividades serão realizadas na Praça Castelo Branco, com entrada gratuita. A programação inclui a Expoalta, com a realização de rodeio, shows musicais regionais e nacionais, além de outros eventos culturais, religiosos e esportivos. A dupla João Bosco e Gabriel, destaque do sertanejo universitário, está entre as principais atrações da festa.





Cirone Deiró falou da importância da realização do evento, para comemorar a data. Ele parabenizou a população local, especialmente as pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo com o desenvolvimento da região. “É o momento de reconhecermos o trabalho dos pioneiros, que foram os responsáveis pelo início de tudo e todos aqueles que trabalham pelo crescimento do município”, disse o deputado. Segundo Cirone, o prefeito Gio Damo e sua equipe têm feito a sua parte, no que diz respeito aos avanços alcançados por Alta Floresta.





Cirone afirmou que tem mantido parceria com a administração do prefeito Gio Damo, no sentido de viabilizar investimentos para o município. Além de apoiar as festividades em comemoração ao aniversário da cidade, o deputado assegurou recursos para diversos setores, como a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre Feijó, localizada no distrito de Filadélfia, reforma do Ginásio Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, aquisição de um veículo van e de implementos agrícolas. ele também intermediou, junto ao governador coronel Marcos Rocha, a chegada de ônibus e de conjuntos de carteiras escolares ao município.





Para o vereador André Selepenque, o deputado Cirone tem se mostrado um parceiro atuante em Alta Floresta do Oeste. "Além da liberação deste recurso para celebrar os 43 anos de aniversário do município, o deputado Cirone tem demonstrado um forte comprometimento com as reivindicações que temos apresentado. Esses recursos têm contribuído para o desenvolvimento local e o bem-estar da população," reconheceu.



O vereador ressaltou que o trabalho do deputado Cirone Deiró na Assembleia Legislativa, em prol do desenvolvimento dos municípios, têm impactado positivamente a vida dos rondonienses. "Essa convicção é reforçada pelas conversas que temos com as pessoas que foram beneficiadas pela parceria entre o deputado Cirone e a administração do prefeito Gio Damo," finalizou.



Texto: Eli Batista I Jornalista