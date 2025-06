Prefeitura de Porto Velho alerta: prevenção e vacinação são essenciais para conter a disseminação do vírus da gripe

>

O crescimento dos casos está relacionado ao período sazonal da doença

Prefeitura reforça a importância da vacinação anual contra a gripe A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), emitiu um alerta à população diante do aumento de casos de influenza registrados nas últimas semanas epidemiológicas no Brasil. A elevação tem sido observada tanto nos atendimentos de Síndromes Gripais (SG) realizados pela Vigilância Sentinela quanto nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associadas a vírus respiratórios.

O crescimento dos casos está relacionado ao período sazonal da doença, o que reforça a importância da adoção de medidas de prevenção e controle para reduzir a transmissão do vírus. A Semusa destaca ainda a necessidade de fortalecer as ações assistenciais voltadas à população, especialmente às pessoas com maior risco de complicações.

Para evitar o agravamento do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho reforça a importância da vacinação anual contra a gripe, considerada a principal forma de prevenção contra a influenza.

“A vacina é distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e está disponível em todas as unidades de saúde do município para os grupos prioritários. Ela é segura, eficaz e contribui diretamente para a redução de internações. Além disso, ao se vacinar, a pessoa ajuda a proteger quem está ao seu redor, bloqueando a transmissão do vírus”, destacou o secretário Jaime Gazola, titular da Semusa.

O secretário também ressaltou a importância da adoção de medidas simples, mas eficazes, como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Ele ainda fez um apelo à população para combater a desinformação e incentivar a vacinação, tanto contra a influenza quanto contra a covid-19.

INFECÇÃO VIRAL

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório causada por diferentes tipos de vírus, sendo influenza o mais comum e com maior potencial de transmissão. Segundo o Guia de Manejo e Tratamento da Influenza, publicado pelo Ministério da Saúde em 2023, existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D.

Os vírus influenza A e B são os principais responsáveis por epidemias sazonais, com o tipo A associado às grandes pandemias registradas ao longo da história. Por isso, a vigilância contínua e a vacinação são fundamentais para a contenção da doença e a proteção da população.

DADOS ATUALIZADOS

ÓBITOS PELA DOENÇA

Semusa alerta sobre o aumento no número de atendimentos por problemas respiratórios A gravidade da gripe causada pelo vírus influenza continua sendo motivo de preocupação em Porto Velho. Em 2024, foram confirmados 12 óbitos pela doença. Somente no primeiro semestre de 2025, já foram registrados quatro óbitos, de acordo com dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), atualizados em 5 de junho de 2025.

Além da gripe, o número de atendimentos por problemas respiratórios também tem aumentado, impulsionado por outras doenças comuns no período da seca, como bronquite, asma, pneumonia bacteriana, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema e até câncer de pulmão. A situação tende a se agravar com a piora da qualidade do ar, provocada pelas queimadas na região.

Segundo registros do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), entre janeiro e junho de 2025, a Atenção Primária à Saúde realizou 3.622 atendimentos por sintomas gripais. Do total, 1.218 foram em crianças e adolescentes de até 14 anos e 2.404 em pessoas com mais de 15 anos.

As autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação, dos cuidados com o ambiente e da busca precoce por atendimento médico diante dos sintomas respiratórios.

SINTOMAS

Febre alta em crianças, no idoso não atinge níveis tão altos;

Dores de cabeça;

Dores musculares;

Tosse;

Dor de garganta;

Coriza (secreção nasal).

PREVENÇÃO

Vacinação anual contra covid-19 e influenza (principal forma de prevenção);

Uso de máscara caso esteja com sintomas gripais;

Frequente higienização das mãos com água e sabão, ou utilizar álcool 70%;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter os ambientes bem ventilados (abrir portas e janelas);

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas gripais;

Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;

Orientar o afastamento temporário (trabalho, escola etc.) até 24 horas após cessar a febre;

Procure a unidade mais próxima da sua casa. Levando seu cartão do SUS, documento de identidade e cartão vacinal.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)