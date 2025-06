Concluída a primeira etapa do curso de “Sistema de Inclusão de Dados ao Atendimento Socioassistencial” para técnicos da Semasf

A capacitação realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), com o curso “Treinamento no Sistema de Inclusão de Dados Referente ao Atendimento Socioassistencial”, para os técnicos, assistentes sociais, psicólogos e coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do órgão, teve sua programação mudada, e sua primeira etapa foi concluída na quarta-feira (10).



A programação inicial previa dois dias de curso, 11 e 12 de junho, no entanto, o conteúdo que estava programado para o dia 12 de junho foi transferido para o dia 3 de julho. Assim, a capacitação passou a ter duas etapas. A primeira foi realizada nos períodos da manhã e da tarde da quarta-feira (11) com um cronograma focado em ferramentas essenciais para o dia a dia dos profissionais.



Período da manhã: Os participantes aprofundaram seus conhecimentos sobre o Registro Mensal de Atividades (RMA). A apresentação foi conduzida por Amanda dos Santos Batista, assessora da Gerência de Proteção Social Básica Programa Social (GSBP/CAS/SEAS).



Participantes aprofundaram seus conhecimentos sobre o Registro Mensal de Atividades (RMA) Período da tarde: O foco foi nos "Programas Disponibilizados pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas)". Bruna Caroline Silva Mota, Gerente de Proteção Social Básica e Programas Sociais (GPSB/CAS/SEAS), detalhou sobre os programas “Mamãe Cheguei" e o "Crescendo Bem".



O conteúdo que seria ministrado nesta quinta-feira (12), foi transferido para o próximo dia 3 de julho e trará módulos importantes para a gestão de dados e informações no âmbito da assistência social.



Prontuário Suas: Instrumento técnico que reúne informações sobre famílias ou membros familiares, facilitando a comunicação entre as equipes de referência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).



Segunda etapa do curso será realizada no próximo dia 3 de julho Censo Suas: Processo de monitoramento que coleta dados por meio de um formulário eletrônico preenchido pelas Secretarias e Conselhos de Assistência Social dos Estados e Municípios.



CadSuas: Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social (Suas), criado pela Portaria nº 430, de 3 de dezembro de 2008. Ele centraliza as informações cadastrais de prefeituras, unidades gestoras, fundos, conselhos municipais e trabalhadores do Suas, permitindo uma gestão mais eficiente da rede socioassistencial em todo o Brasil.



No final da tarde da quarta-feira (11), foi realizado o encerramento da primeira etapa da capacitação, ficando todos os participantes compromissados e cientes que a segunda etapa do curso “Treinamento no Sistema de Inclusão de Dados Referente ao Atendimento Socioassistencial”, será realizada no próximo dia 3 de julho.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Rosinaldo Machado e Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)