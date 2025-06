Deputado Alex Redano cobra recuperação urgente da RO-408 entre Vila União e Campo Novo de Rondônia

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou uma importante indicação ao Governo do Estado de Rondônia e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando com urgência a recuperação da RO-408, no trecho que liga o distrito de Vila União ao Município de Campo Novo de Rondônia.



Conhecida também como “Travessão Ribeirinho”, a estrada estadual é essencial para o tráfego da população local e para o escoamento da produção agrícola da região. No entanto, de acordo com o parlamentar, o trecho de aproximadamente 30 km apresenta graves avarias, comprometendo a segurança e o conforto dos motoristas, moradores e produtores rurais que dependem diariamente da via.



Redano destacou que a situação tem gerado risco à integridade física dos usuários e prejudicado diretamente o transporte de mercadorias e o desenvolvimento econômico da região. “A RO-408 é uma via estratégica para o escoamento da produção e o deslocamento da população. As atuais condições da estrada tornam o tráfego perigoso e dificultam a vida de quem precisa se locomover diariamente. Por isso, é urgente que o Estado promova o patrolamento e encascalhamento da via”, afirmou o deputado.



A proposição tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores de Vila União e Campo Novo de Rondônia, além de fomentar a economia local, facilitando o acesso de veículos de carga e transporte de produtos agrícolas.



O parlamentar reforçou ainda que continuará fiscalizando e cobrando providências para que as obras sejam realizadas o mais breve possível. “Nosso mandato está à disposição da população. Vamos seguir trabalhando para que essas melhorias saiam do papel e se transformem em benefícios concretos para todos”, finalizou Alex Redano.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO