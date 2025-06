Rua Ibraim Sued, no bairro Teixeirão, passa por melhorias estruturais com obras de drenagem e preparação para recapeamento

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está realizando uma intervenção na infraestrutura da rua Ibraim Sued, localizada no bairro Teixeirão, na zona Leste da cidade. A ação visa melhorar o sistema de drenagem da via, garantindo maior durabilidade ao asfalto e evitando alagamentos em períodos de chuva.

Atualmente, estão sendo instaladas 15 manilhas ao longo do trecho, o que permitirá um melhor escoamento da água pluvial. Além disso, a obra inclui a implantação de sete bocas de lobo, estruturas fundamentais para captar a água das chuvas e direcioná-la corretamente ao sistema de drenagem.

A intervenção atende a uma antiga demanda da comunidade local, que enfrentava transtornos causados pela falta de escoamento adequado, resultando em acúmulo de água, buracos e desgaste acelerado do pavimento.

Com a execução dos serviços, a expectativa é garantir mais conforto e segurança para os moradores e motoristas que trafegam pela região.

Expectativa é garantir mais conforto e segurança para os moradores e motoristas que trafegam pela região Após a conclusão da drenagem, a rua Ibraim Sued será preparada para receber recapeamento asfáltico, que proporcionará uma nova pavimentação com maior resistência e qualidade, aumentando a vida útil da via.

O investimento faz parte do compromisso da atual gestão em melhorar a infraestrutura dos bairros, com foco na mobilidade urbana e no bem-estar da população.

As equipes seguem atuando com empenho para que os trabalhos sejam concluídos no menor tempo possível, respeitando todas as normas técnicas e de segurança.

Com isso, a rua Ibraim Sued passará a contar com uma estrutura mais moderna e eficiente, contribuindo para o desenvolvimento urbano do bairro Teixeirão e reforçando o cuidado da Prefeitura com todas as regiões da capital.

Texto:Thaís Alves

Foto:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)