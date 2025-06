Escolas da rede municipal de Porto Velho conquistam 1ª colocação em avaliação do Saero

Na noite de quarta-feira (11), durante o Seminário de Resultados do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), organizado pelo Governo do Estado, no Teatro Palácio das Artes, quatro escolas da rede municipal de ensino de Porto Velho foram reconhecidas por seu índice de qualidade na alfabetização. Os estudantes foram avaliados em novembro do ano passado e o resultado é motivo de orgulho para toda a rede que, ano após ano, vem empreendendo todos os esforços necessários para que o município oferte um ensino eficiente e inclusivo.

A EMEF Jerusalém da Amazônia conquistou a 1ª colocação entre as 30 melhores notas do Saero 2024, além de estar em 7º lugar entre as dez melhores notas do 3º ano e em 1º lugar entre as dez melhores notas do 5º ano do ensino fundamental. A EMEF Professor Manoel Grangeiro alcançou a 1ª colocação entre as dez melhores notas do 3º ano no estado. Já a EMEF José de Freitas obteve a 6ª posição entre as 20 melhores evoluções no Saero-Proalfa e a EMEF Rio Guaporé ficou na 7ª posição entre as 20 melhores evoluções no Saero-Proalfa. A Escola Jerusalém da Amazônia recebeu o valor de R$ 20 mil como prêmio.

Reconhecimento das escolas públicas por meio do Saero é fundamental para fortalecer o sistema educacional

Para o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, o reconhecimento das escolas públicas por meio do Saero é fundamental para fortalecer o sistema educacional, promover a transparência, estimular a melhoria contínua e garantir uma educação de qualidade para toda a sociedade.

“Essa avaliação contribui de várias formas, fornecendo dados detalhados sobre o desempenho dos estudantes, permitindo identificar pontos fortes e áreas que precisam de aprimoramento nas escolas públicas e promove maior transparência na gestão escolar, incentivando gestores e professores a aprimorar suas práticas pedagógicas”, disse ele.

Para a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), ao serem avaliadas e reconhecidas pelo sistema, as escolas públicas ganham destaque por seus esforços e resultados, motivando toda a comunidade escolar. E os dados do Saero auxiliam gestores públicos na elaboração de políticas educativas mais eficazes, direcionando recursos e ações onde há maior necessidades.

Texto:Meiry Santos

Fotos:Meiry Santos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)