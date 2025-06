Prefeitura realiza substituição de estrutura em canal da rua Novo Horizonte, zona Norte de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), executou a substituição da antiga estrutura de drenagem na rua Novo Horizonte, localizada no bairro Nova Esperança, zona Norte da capital. A intervenção contou com 30 metros de escavação de vala e a instalação de 15 manilhas de 1,5 metro, promovendo a reestruturação do canal existente.

A obra visa garantir a segurança da população e a melhoria da mobilidade urbana, proporcionando uma base sólida, segura e acessível para o tráfego de pedestres e veículos.

A nova estrutura facilita o escoamento das águas pluviais e reforça a ligação entre os trechos da rua, que antes apresentavam riscos devido à precariedade da passagem.

Com a conclusão do serviço, a comunidade do bairro Nova Esperança passa a contar com uma via mais segura e preparada para o período de chuvas, além de melhores condições de acesso e circulação no dia a dia.

Texto:Thaís Alves

Foto:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)