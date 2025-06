Prefeitura de Porto Velho alerta a população quanto aos cuidados para evitar acidentes de trânsito

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), reforça a importância dos cuidados no dia a dia para evitar acidentes e preservar vidas. A segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva que exige atenção, respeito às leis e atitudes conscientes por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Para o secretário Iremar Lima (Semtran), grande parte dos acidentes registrados nas vias urbanas e rodovias pode ser evitada com medidas simples, mas fundamentais. “Evitar o uso do celular ao volante, respeitar os limites de velocidade, obedecer ao sinal vermelho do semáforo e manter o veículo em boas condições, entre outras práticas que salvam vidas. Além disso, o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo é obrigatório e indispensável”, alerta.

Outros pontos citados pelo titular da Semtran é a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente antes de pegar a estrada e também nos períodos de chuva, quando as condições de visibilidade e aderência do solo ficam comprometidas.

Desrespeito à sinalização e excesso de velocidade são causadores de acidentes

Ele mencionou ainda que é preciso praticar a direção defensiva, ter atenção redobrada e paciência no trânsito. Esses cuidados contribuem para um ambiente mais seguro para todos. “Com ações educativas de campanhas de conscientização e fiscalização, como determina o prefeito Léo Moraes, o município segue comprometido com a construção de um trânsito mais humano, seguro e responsável. Juntos, podemos fazer a diferença”, ressaltou o secretário.

Cuidados essenciais para evitar acidentes de trânsito:

• Não use o celular enquanto dirige

• Nunca dirija após consumir bebida alcoólica

• Respeite os limites de velocidade

• Pare no sinal vermelho do semáforo

• Use sempre o cinto de segurança (motorista e passageiros)

• Realize manutenção preventiva do veículo regularmente

• Respeite a sinalização e as leis de trânsito

• Redobre a atenção em dias de chuva ou baixa visibilidade

• Evite manobras bruscas e ultrapassagens perigosas

• Esteja sempre atento aos pedestres e ciclistas

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)