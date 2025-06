Prazo para inscrição de quem pretende concorrer à eleição para administrador distrital termina no próximo domingo (15)

Termina no próximo domingo, dia 15 de junho, o prazo para inscrição das pessoas que pretendem concorrer ao processo eleitoral para a escolha dos administradores dos 13 distritos da capital rondoniense, Porto Velho.

De acordo com o Decreto Nº 21.027 , assinado pelo prefeito Léo Moraes, a pessoa interessada em concorrer à função de administrador distrital precisa comprovar que mora na localidade onde pretende disputar o pleito, ter idade mínima de 18 anos e apresentar todas as documentações necessárias para assumir o cargo, caso seja escolhida.

Todo processo será conduzido por uma Comissão Especial de Escolha dos Administradores Distritais. Ela será composta por um representante da Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD), um representante da Secretaria-Geral de Governo (SGG) e um representante da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

PRAZOS

Ainda conforme o decreto, todas as candidaturas serão homologadas e publicadas pela Prefeitura, no dia 25 de junho. Até o dia 19 de julho, os postulantes deverão divulgar as suas propostas de trabalho e tentar conquistar o apoio dos moradores.

A eleição acontecerá no dia 20 de julho, no período das 9h até as 17h. O voto também será secreto, pessoal e intransferível, assim como no processo de escolha aos poderes executivo e legislativo da União, estados e municípios.

Os três candidatos mais votados de cada distrito farão parte de uma lista que será submetida à escolha do prefeito Léo Moraes. No dia 25 de julho acontecerá a posse dos novos administradores distritais.

Confira o Edital de Convocação Nº 1/2025 – CECP/ para a formação da lista tríplice de administrador distrital.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)