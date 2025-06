Dra. Taíssa propõe audiência pública para discutir emancipação de distritos em Rondônia

Evento acontecerá no plenário da Casa de Leis (Foto: Luís Gustavo I Assessoria Parlamentar)

Com o objetivo de promover o debate sobre a emancipação dos distritos rondonienses, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) protocolou, no dia 20 de março de 2025, um requerimento junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia solicitando a realização de uma audiência pública para o dia 16 de Junho de 2025, às 14h, no plenário da Casa de Leis.



A audiência tem como pauta central a emancipação dos distritos do estado, tema que, segundo a parlamentar, reflete uma demanda urgente da população. “A precariedade e ausência de manutenções nos distritos têm gerado revolta e descontentamento entre os moradores. A emancipação significa autonomia orçamentária, representatividade e a possibilidade de um atendimento mais ágil às necessidades da população”, destacou a deputada em sua justificativa.



Dra. Taíssa ressalta que o movimento pela emancipação busca transformar distritos em municípios independentes, com maior capacidade de gestão dos próprios recursos e prioridades. A audiência reunirá autoridades e cidadãos interessados, oferecendo um espaço democrático para o debate sobre os impactos, desafios e benefícios do processo de emancipação.



O requerimento da deputada foi aprovado pela Assembleia Legislativa, demonstrando o compromisso da Casa com temas relevantes para o desenvolvimento regional. A parlamentar agradeceu a atenção dos demais deputados e reforçou a importância da participação popular na audiência, que poderá contribuir para avanços concretos no cenário político-administrativo de Rondônia.



Texto: Luís Gustavo I Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo I Assessoria Parlamentar