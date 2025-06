DER inicia operação tapa-buraco em Colina Verde após indicação do deputado Delegado Lucas

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) deu início nesta semana à operação tapa-buraco nas ruas do distrito de Colina Verde, no município de Governador Jorge Teixeira. A ação atende a uma indicação feita pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP), que solicitou, ainda no primeiro semestre, a celebração de parceria técnica entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal para executar o serviço.



O pedido partiu de visitas realizadas pelo parlamentar ao distrito, onde constatou pessoalmente as más condições das vias. Segundo Lucas, a situação crítica, marcada por buracos profundos e lama, prejudicava seriamente o deslocamento da população e causava danos aos veículos, sobretudo em períodos de chuva.



“A realidade em Colina Verde era de abandono das ruas. Em dias de chuva, era praticamente impossível se locomover, afetando o comércio, o transporte escolar e o direito de ir e vir dos moradores. Essa operação é uma resposta concreta ao clamor da comunidade, e fico muito satisfeito em ver o Governo atendendo essa demanda. Vamos seguir acompanhando de perto para garantir que os serviços continuem chegando a quem mais precisa”, afirmou o deputado.



Para Lucas, essa operação tapa-buraco vai trazer benefícios imediatos à população, com a melhoria da mobilidade urbana e mais segurança no trânsito aos moradores do distrito. O deputado reforçou que continuará atuando junto ao Governo do Estado para levar infraestrutura e dignidade aos municípios e distritos de Rondônia.



Texto: Assessoria parlamentar

Foto: DER | Divulgação