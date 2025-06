Nim Barroso destaca importância de acompanhar projetos e reafirma compromisso com o desenvolvimento de Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso realizou uma agenda de visitas técnicas às Secretarias Municipais de Obras, Saúde e Educação de Ji-Paraná, com o objetivo de acompanhar de perto os projetos em andamento e alinhar novas ações que tragam benefícios concretos para a população.



Durante as visitas, o parlamentar foi recebido por secretários e equipes técnicas, onde pôde conhecer detalhes sobre os investimentos em infraestrutura urbana, ampliação dos serviços de saúde e melhorias nas unidades escolares do município.



“Estar presente, ver de perto o que está acontecendo e entender onde podemos contribuir mais é fundamental. Ji-Paraná é uma das cidades mais importantes do nosso estado, e investir aqui significa fortalecer toda a nossa região”, destacou o deputado.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Nim Barroso ressaltou que, mais do que buscar resultados imediatos, sua atuação tem como base o compromisso firmado com a população de Ji-Paraná. “Tudo o que fazemos é parte do dever que assumi com o povo. Não se trata de favor, e sim de responsabilidade. Estamos aqui para trabalhar, ouvir, fiscalizar e garantir que os recursos públicos estejam sendo bem aplicados”, afirmou.



O deputado também reforçou a importância da união entre o Poder Legislativo, Executivo municipal e as secretarias para que os projetos avancem com eficiência. “Quando caminhamos juntos, os resultados aparecem com mais consistência. Meu papel é somar, abrir portas, buscar recursos e estar ao lado de quem faz o dia a dia acontecer”, concluiu.



A atuação firme e contínua do deputado Nim Barroso em Ji-Paraná tem sido reconhecida pela população e pelas lideranças locais como uma marca de comprometimento com o bem coletivo, sempre colocando os interesses do município em primeiro lugar.







Texto e foto: Deivson Bezerra I Jornalista