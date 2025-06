Luizinho Goebel reforça compromisso com a inclusão ao visitar APAE de São Miguel do Guaporé

O deputado estadual Luizinho Goebel esteve no último sábado (7), na cidade de São Miguel do Guaporé para visitar as instalações da APAE local e reafirmar seu compromisso com o apoio à instituição por meio de emendas parlamentares. A visita foi registrada em suas redes sociais, onde destacou a importância do trabalho realizado pela entidade e anunciou novos investimentos.



Durante a visita, Goebel esteve ao lado da diretora da unidade, Kátia Maria Ferreira, a quem parabenizou, em nome de toda a equipe, pelo serviço prestado à população com deficiência intelectual e múltipla. O parlamentar destacou que, por meio de seu mandato, recursos foram destinados à construção da fachada e do muro da instituição, e novas emendas devem ser enviadas em breve para fortalecer ainda mais o trabalho realizado pela APAE.



“Esse é o compromisso do nosso mandato com aquelas pessoas que mais precisam, em todos os limites de Rondônia. As APAEs transformam realidades, fortalecem famílias e promovem a dignidade”, afirmou Luizinho.



A diretora Kátia também agradeceu o apoio constante do deputado, destacando que a parceria com o mandato tem sido fundamental para a continuidade e melhoria dos atendimentos oferecidos pela unidade de São Miguel.



O parlamentar reafirmou que investir nas APAEs é investir na inclusão, no cuidado e na vida. Disse ainda que seu gabinete seguirá à disposição para apoiar políticas públicas, destinar recursos e garantir melhores condições para alunos, professores e demais profissionais das instituições.



A APAE de São Miguel do Guaporé atende diversas pessoas com deficiência e é referência regional pelo trabalho realizado com dedicação e respeito. A visita de Luizinho Goebel simboliza mais um passo na valorização de entidades que promovem a inclusão social em Rondônia.



Texto: Mário Quevedo I Jornalista