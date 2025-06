Prefeitura amplia ações de fomento ao turismo de base comunitária na Resex Lago do Cuniã

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realizou, nesta semana, uma visita técnica na Reserva Extrativista Lago do Cuniã, localizada no baixo Madeira, para verificação das atividades desenvolvidas pela comunidade.

A secretaria tem ligação direta com a consolidação do turismo de base comunitária que vem sendo desenvolvido nos núcleos da reserva, gerenciado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Os atrativos naturais do Cuniã, em seus 75 mil hectares, são produtos turísticos a serem apresentados ao Brasil e ao mundo de forma sustentável, preservando a natureza e minimizando impactos à vida dos núcleos familiares.

Dentre os atrativos, estão a focagem noturna de jacarés, que, segundo dados do ICMBio, são mais de 34 mil, a revoada de garças e biguás, artesanato, a gastronomia local, observação de botos, jacarés e aves, bem como o alvorecer no lago, jardim das centenárias e muito mais.

Parceria da Semdestur para a estruturação e organização dos moradores em seus restaurantes e pousadas, geram emprego e renda O turismo de base comunitária funciona com a colaboração das pessoas que residem, empreendem e trabalham nas pousadas e restaurantes presentes em um local.

No caso da Resex Lago do Cuniã, o analista do ICMBio, João Arantes, destaca a parceria da Semdestur para a estruturação e organização dos moradores em seus restaurantes e pousadas, que geram emprego e renda. “O trabalho da Semdestur acendeu neles a vontade de melhorar o atendimento aos visitantes, e também o orgulho de morar neste local tão preservado que dá o sustento das famílias. O ICMBio tem sua base no Cuniã para apoiar o uso público e garantir a sustentabilidade.”

O apoio da Semdestur na construção da identidade visual da reserva é destacado por muitos moradores, e foi estampado em placas artesanais desenvolvidas pelo ICMBio e pela comunidade, demonstrando orgulho de pertencer ao local.

As placas também estampam a localização de empreendimentos e atrativos, garantindo a organização e facilitando o trânsito de visitantes pelos núcleos.

Para o secretário Paulo Moraes Júnior, o turismo de Porto Velho tem no Cuniã o seu diferencial e o potencial de ser internacional. “Vamos continuar apoiando o turismo de base comunitária, mas também observando quesitos a serem trabalhados pelo desenvolvimento socioeconômico e pelo Sine Municipal.”

A Semdestur lidera, em nível municipal, o plano de ação em andamento com a parceria do Sebrae, Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), ICMBio e associações locais para a conclusão e efetiva implantação do receptivo de turistas na reserva.

Texto:Isabella Leite

Fotos:Isabella Leite

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)