Programa Qualidade de Vida 2025 transforma vidas com exercícios físicos gratuitos

>

A prática de exercícios físicos é fundamental para a saúde em todas as idades

Inscrições para participar do Projeto Viva Mais são feitas nos locais das aulas

A Prefeitura de Porto Velho combate o sedentarismo da população, prezando pela saúde e bem-estar em todas as idades. Para tanto, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), criou o Programa Qualidade de Vida, que oferece gratuitamente diversas atividades como aulas de dança do ventre, zumba, ritmos, mobilidade, funcional adaptado, fortalecimento muscular e hidroginástica para a população de Porto Velho.

PROJETO SEMPRE EM MOVIMENTO

Dança (zumba e ritmos):2ª e 4ª feira, 17h30, Vila Olímpica Chiquilito Erse;

Aula de Mobilidade:2ª a 5ª feira, 9h30, Vila Olímpica Chiquilito Erse;

Aula de Mobilidade:2ª e 4ª feira, 19h, Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu);

Dança do Ventre:6ª feira, 9h, Vila Olímpica Chiquilito Erse.

ATIVIDADES DO PROJETO VIVA MAIS (ACIMA DE 60 ANOS)

Funcional Adaptado:3ª e 5ª feira, 17h, Vila Olímpica Chiquilito Erse;

Fortalecimento Muscular:3ª e 6ª feira, 8h, Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu);

Fortalecimento Muscular:2ª e 4ª feira, 8h, Quadra Sérgio Carvalho (avenida Mamoré/Esperança da Comunidade);

Hidroginástica:3ª e 5ª feira, 8h e 15h, Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Interessado deve verificar o horário que tem a aula e conversar com a profissional

As inscrições para participar do Projeto Viva Mais são feitas nos locais das aulas, diretamente com as professoras. O aluno verifica o horário que tem a aula, vai lá e conversa com a profissional. Já o Sempre em Movimento, os interessados podem se inscrever via WhatsApp pelo número (69) 98473 3794 (apenas mensagem).

A professora de Educação Física, Isa Dias, ressaltou a importância da prática de atividades físicas para todas as idades. “A mobilidade física é fundamental para manter o corpo saudável e garantir mais força muscular, comentou a profissional. Além disso, ela contribui para a prevenção de lesões e reduz os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas”, acrescentou.

São muitos os benefícios, entre eles, a melhoria da flexibilidade, coordenação e equilíbrio, prevenção de doenças e qualidade de vida. Ainda reduz o risco de quedas, que podem ter consequências graves, e ajuda a manter a independência e a autonomia das pessoas idosas, permitindo que elas realizem atividades diárias com mais facilidade.

Para o secretário da Semes, Cássio Moura, o exercício físico é fundamental para manter a saúde e a qualidade de vida. É importante incorporar atividades regulares na rotina diária para manter a mobilidade e prevenir doenças crônicas. “Ao promover essas ações, o prefeito Léo Moraes está zelando para manter a população saudável e consequentemente longe dos hospitais e postos de saúde”, disse.

Moura reforçou que o programa Qualidade de Vida é uma política pública de valorização da saúde preventiva. “É uma iniciativa que traz resultados reais, com impacto direto na vida das pessoas. E tudo isso de forma gratuita”, concluiu.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)