Deputada Cláudia de Jesus propõe nome de Dom Antônio Possamai para creche em Ji-Paraná

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) encaminhou ao vereador Licomédio Pereira (PP) um ofício sugerindo que a futura creche do bairro Primavera, em Ji-Paraná, receba o nome de Dom Antônio Possamai. O vereador levou a proposta ao prefeito Affonso Cândido (PL), que é responsável por autorizar a homenagem.



A creche será construída com recursos de uma emenda individual da deputada, no valor de R$ 3,5 milhões. O repasse já foi feito, e o valor está disponível na conta da prefeitura, que agora deve abrir licitação para contratar a empresa responsável pela obra.



“Dom Antônio teve papel importante em Ji-Paraná e em várias regiões do estado. Foi um bispo muito próximo das comunidades. Nada mais adequado do que associar seu nome a um espaço dedicado às crianças, em um bairro onde o acesso à educação infantil ainda é um desafio. Fizemos a proposta ao vereador Licomédio e acreditamos que o prefeito, sensível a esse tipo de reconhecimento, vai atender nosso pedido”, afirmou Cláudia.



Dom Antônio Possamai foi o primeiro bispo da Diocese de Ji-Paraná, nomeado há 42 anos. Natural de Rodeio (SC), teve forte atuação em causas sociais e políticas em Rondônia. Defendia a justiça social, a reforma agrária, os direitos humanos e o combate às desigualdades. Durante seu episcopado, apoiou trabalhadores rurais, mediou conflitos agrários e buscou promover a paz. Faleceu em 27 de outubro de 2018, aos 89 anos.



“Dar seu nome à creche é uma forma de manter viva a memória de alguém que contribuiu muito para o desenvolvimento humano e social do nosso povo”, concluiu a deputada.





Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar