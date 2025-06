Presidente da Assembleia Legislativa destina R$ 3 milhões para bloqueteamento de ruas no Distrito Bom Futuro

Em um importante avanço para a infraestrutura do Distrito Bom Futuro, em Ariquemes, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), anunciou a liberação de uma emenda no valor de R$ 3 milhões para o bloqueteamento de ruas do Distrito. O anúncio foi feito durante reunião no gabinete da prefeita Carla Redano (União Brasil), com a presença da gestora municipal, da vereadora Aguida Mayara (Republicanos) , autora do pedido, e do deputado Alex Redano.



Redano ressaltou que a ação reforça seu compromisso com a população. "É com muita satisfação que anunciamos essa emenda no valor de R$ 3 milhões, destinada ao bloqueteamento das ruas no Distrito Bom Futuro. Sabemos das dificuldades que os moradores enfrentam, especialmente no período das chuvas, e a pavimentação com bloquetes vai trazer mais dignidade, segurança e qualidade de vida para todos. Atender esse pedido da vereadora Aguida Mayara é um compromisso com o bem-estar da população, e contar com a parceria da prefeita Carla Redano fortalece ainda mais esse trabalho sério e responsável que estamos realizando em todo o estado", afirmou o parlamentar.



A prefeita Carla Redano também destacou a importância da parceria entre os poderes e agradeceu a iniciativa do parlamentar. “Quero agradecer de coração ao deputado Alex Redano por mais essa parceria com o município de Ariquemes. Essa emenda de R$ 3 milhões representa um avanço significativo para a infraestrutura do Distrito Bom Futuro. É uma região que merece toda a atenção do poder público, e fico feliz em ver que esse trabalho conjunto com a vereadora Aguida Mayara está trazendo resultados concretos", declarou", declarou.



A vereadora Aguida Mayara celebrou a conquista e agradeceu o apoio recebido.



"A palavra que tenho é gratidão ao deputado Alex Redano por atender ao nosso pedido e destinar esse importante recurso para o bloqueteamento das ruas do Distrito Bom Futuro. Essa é uma conquista muito esperada pela nossa comunidade. Agradeço também à prefeita Carla Redano, que sempre demonstrou carinho, atenção e compromisso com as demandas do Bom Futuro. Essa união de esforços mostra que, quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população", afirmou a vereadora.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A emenda tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, promover mais qualidade de vida e garantir dignidade aos moradores da localidade, que há anos enfrentam dificuldades em razão da precariedade das vias urbanas, especialmente no período chuvoso. A expectativa é que, com os recursos já assegurados, as obras de bloqueteamento sejam iniciadas nos próximos meses, beneficiando diretamente centenas de famílias do distrito.

Texto e Foto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar