Dra. Taíssa comemora implantação de leitos de UTI e Hemodiálise no Hospital Regional de Guajará-Mirim

Uma nova era na saúde pública de Guajará-Mirim está prestes a começar. A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) celebrou a confirmação da instalação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 7 leitos de hemodiálise no Hospital Regional de Guajará-Mirim, Dr. Júlio Pérez Antelo. A estrutura deve começar a operar até o dia 20 de Julho, marcando um avanço inédito na infraestrutura hospitalar do município.



Ao lado do diretor da unidade hospitalar, Lucieldo, a deputada anunciou a novidade como uma vitória coletiva para a população de Guajará-Mirim e região. “Essa é uma conquista histórica. Nosso povo merece dignidade, cuidado e acesso à saúde de qualidade”, destacou Dra. Taíssa.



A parlamentar também fez questão de agradecer o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, por cumprir o compromisso assumido com a população local. “Essa promessa foi feita, e hoje está sendo cumprida. Agradecemos de coração ao nosso governador por tornar esse sonho uma realidade”, afirmou.



A implantação dos leitos de UTI e hemodiálise representa um grande alívio para os moradores da região, que antes precisavam se deslocar até Porto Velho para receber atendimento de alta complexidade. Com a nova estrutura, pacientes em estado crítico e portadores de doenças renais terão atendimento adequado e próximo de casa.



A medida também deve impactar positivamente a atuação dos profissionais de saúde e fortalecer o sistema hospitalar da região, proporcionando melhores

condições de trabalho e atendimento mais humanizado e tornando a unidade referência no estado.



Com a chegada dos novos leitos, Guajará-Mirim dá um passo decisivo rumo à valorização da vida e ao fortalecimento da saúde pública no interior de Rondônia.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar