Cirone Deiró reconhece esforços de produtores para melhorar qualidade da produção do cacau

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) participou, nesta terça-feira (10), de um encontro com produtores de cacau, promovido pelo Sebrae, no município de Cacoal. O parlamentar afirmou, durante o evento, que os produtores tem conseguido aumentar a qualidade da produção do Estado. “Subimos ao podium nos últimos três anos e acredito que não será diferente agora, em 2025”, afirmou.



Cirone destacou a importância da participação dos produtores na 7ª edição do Concurso Nacional de Qualidade do Cacau, que será realizado em Cacoal, no próximo dia 6 de dezembro. “Será um momento importante, onde o país estará olhando para nós”, afirmou. Para fazer a inscrição e ter acesso a outras informações, o interessado deve acessar o endereço eletrônico: www.nossocacau.com.



O deputado afirmou que está trabalhando, em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, para elevar o cacau rondoniense no mesmo patamar de reconhecimento e valorização alcançado com o café. “Iniciamos esse trabalho, a partir de uma parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, quando eu ainda era vice-prefeito de Cacoal”, disse. Segundo ele, foi identificado, na época, a necessidade de estabelecer uma Indicação Geográfica para valorizar e promover o café rondoniense. “É o momento de unir forças e transformar o cacau rondoniense em um exemplo de excelência, como já fizemos com o café”, disse.



Entre os investimentos viabilizados pelo deputado, com o objetivo de fortalecer a produção da cultura cacaueira no estado, está a destinação de recursos, por meio de emendas parlamentares, para a aquisição de mudas de cacau e para a Cafecau, feira do café e do cacau, realizada anualmente em Cacoal. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem se empenhado, temos assegurado recursos e os produtores tem trabalhado firme, resultando num trabalho feito a muitas mãos”, afirmou.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar