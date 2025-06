Prefeitura de Porto Velho realiza atividades de conscientização e combate ao trabalho infantil

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (12 de Junho), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com o Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, realizará várias ações com objetivo de conscientizar a população.

“O trabalho infantil é um grave problema social que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e emocional das crianças, e pode comprometer sua educação e o futuro. Em muitos casos, crianças e adolescentes são forçados a trabalhar em condições precárias e perigosas, o que coloca em risco sua saúde e bem-estar”, afirmou a secretária Lucília Muniz Queiroz, titular da Semasf.

As ações lideradas pela Prefeitura visam sensibilizar a sociedade sobre o impacto negativo do trabalho infantil, promover a educação como a melhor ferramenta de proteção para as crianças e adolescentes, mobilizar governos, empresas e organizações diversas para garantir que as crianças tenham acesso a direitos básicos, como educação, saúde, lazer.

Elas também têm o propósito de reforçar as políticas públicas desenvolvidas pela gestão do prefeito Léo Moraes para erradicar o trabalho infantil, garantir que os adolescentes estejam em programas de capacitação profissional, e prestar orientações sobre os danos causados pelo trabalho infantil a saúde física e mental de crianças e jovens, entre temas de suma importância.

Rede municipal de proteção à infância atua diariamente para combater esse cenário As atividades contra o trabalho infantil ocorrerão em bares, restaurantes e no comércios em geral, entre outros ambientes, com a divulgação dos canais de denúncia como o disque 100, Conselhos Tutelares, Creas e Plantão Social por meio do telefone (69) 98473-5966.

O Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil é composto por atores da rede de proteção de crianças e adolescentes, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Chance, Indesp, Ciee e Conselhos Tutelares.

NÚMEROS

Segundo dados do IBGE, mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes ainda trabalham de forma irregular no Brasil. Em Porto Velho, a rede municipal de proteção à infância tem atuado diariamente para combater esse cenário, identificando casos, acolhendo famílias em situação de risco e promovendo ações educativas que envolvem escolas, comunidades e instituições.

O prefeito Léo Moraes disse que a Prefeitura seguirá investindo em políticas públicas que garantam direitos, ampliem o acesso à educação e assegurem um futuro digno para nossas crianças e adolescentes. Juntos, podemos construir uma cidade onde crescer seja um direito de todos.

Texto:Augusto Soares/Semasf

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)