Luís do Hospital prestigia 6ª Festa da Agricultura Familiar em Theobroma

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) participou da 6ª edição da Festa da Agricultura Familiar, realizada no município de Theobroma, no último final de semana. O evento reuniu produtores rurais, lideranças comunitárias e autoridades da região para celebrar o trabalho e a força da agricultura familiar, setor que movimenta a economia local e garante o sustento de milhares de famílias rondonienses.



A festa é considerada um importante espaço de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, promovendo integração, cultura, comércio local e reconhecimento a quem faz da produção rural um instrumento de desenvolvimento.



Durante sua visita, Dr. Luís do Hospital reforçou seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo e destacou o papel essencial dos agricultores. “É sempre uma honra estar ao lado de quem produz com dedicação e enfrenta diariamente os desafios da lida no campo. São esses homens e mulheres que levam alimento à mesa do povo rondoniense e ajudam a impulsionar a economia do nosso estado”, afirmou o parlamentar.



O deputado também parabenizou o prefeito de Theobroma, Gilliard Gomes, pela organização da festa e pelo empenho em valorizar os produtores locais. “Eventos como este mostram o quanto a gestão municipal está comprometida com quem faz a diferença no dia a dia do campo. Meus cumprimentos ao prefeito Gilliard e a toda a equipe pelo trabalho realizado”, destacou.



Texto: Diana Braga I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar