Créditos do antigo ComCard poderão ser transferidos para o novo sistema de bilhetagem

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), informa à população que os créditos remanescentes no antigo ComCard não serão perdidos após a implantação do novo sistema de bilhetagem do transporte coletivo, que agora será bilhetagem digital.

De acordo com a Semtran, a transferência dos créditos só poderá ser feita após a mudança completa para o novo sistema. Até lá, não é necessário, e nem possível, procurar os pontos de atendimento, pois o processo de migração de saldo ainda não estará disponível.

A Semtran reforça ainda que nenhum saldo será perdido e que a equipe técnica, junto com a empresa responsável pela bilhetagem, está estudando a melhor forma de realizar essa migração de créditos, garantindo segurança e agilidade no processo.

Importante destacar que não haverá troca de cartões nem devolução em dinheiro. O procedimento será exclusivamente de transferência de saldo. A Semtran divulgará com antecedência todos os detalhes do processo, portanto, a recomendação aos usuários é aguardar a finalização da implantação do novo sistema e acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para novas atualizações.

Para mais informações sobre o novo sistema, acesse a matéria completa já disponível no portal da Prefeitura .

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)